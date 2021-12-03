Здвинув літак: у Харківській області ветеран із протезом встановив національний рекорд (відео)

Тривалість "прогулянки" склала 44 секунди

Майже семиметровий "вигул" літака вагою 16 тонн ветераном АТО Романом Кашпуром був занесений до національного реєстру рекордів. Хлопець тягнув за собою літак Ан-26 протягом 44 секунд.

Подробиці повідомили в інформагентстві Міноборони АрміяInform.

Уродженцю Вінницької області, нині харків’янину Роману Кашпуру – лише 24 роки. За своє життя він встиг побувати на фронті, отримати поранення та звикнути до життя без ноги, але з протезом. Весь цей час він не залишав посилені тренування, і врешті-решт вирішив взяти участь у "Іграх Героїв", які організовують для ветеранів та учасників АТО/ООС у Мінобороні.

До речі, 2021 року він уже вдруге прийшов на змагання. На цей раз йому підкорилося не просто перше місце, а й цілий національний рекорд.

Фіксація неймовірної людської завзятості разом із неабиякою силою відбувалася на аеродромі "Чугуїв" під Харковом.

За допомогою спеціальних пристроїв Роман Кашпур прив’язав до себе літак Ан-26, який йому вдалося не тільки зрушити з місця, але й протягнути протягом 44 секунд на відстань 6 м 40 см.

Відео: Віталій Саранцев

Як заявив сам ветеран, це він зробив для мотивації інших тяжко поранених військовослужбовців, а також на подяку всім волонтерам.

До речі, саме до аеропорту "Чугуїв" хлопця транспортували після тяжкого поранення на Донбасі. Вибрана вага літака теж не випадкова — Кашпур підірвався на міні 16 травня 2019 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про військовослужбовця Миколу Лугового, який без зупинок пробіг 270 кілометрів. Навіщо молодий солдат вирішив поставити такий своєрідний рекорд, докладно читайте у нашому матеріалі.