Чи знадобляться маска і COVID-сертифікат для шопінгу: експеримент "Телеграфа" (відео)

Епідеміологічні вимоги харків’яни дотримуються мінімуму

У понеділок, 6 грудня, по всій Україні посилили правила карантину. Без ковідних сертифікатів, ПЛР-тесту чи довідки про одужання перебувати у громадських місцях забороняється.

"Телеграф" вирішив провести експеримент у харківському ТРЦ "Нікольський", де з візитом побував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нашій журналістці вдалося без проблем зайти в середину торгово-розважального центру. Незважаючи на те, що на вході стоїть охоронець, жодних документів він не вимагає.

Більше того, до ТРЦ можна зайти навіть без маски. При цьому варто відзначити, що більшість відвідувачів все ж таки перебувають у засобах індивідуального захисту.

Будь-яких зауважень чи прохань не ігнорувати масковий режим із боку співробітників центру кореспондентка "Телеграфа" не помітила.

До речі, у "Нікольському" з приходом грудня запанувала новорічна атмосфера. Є багато охочих "заселфитися" на тлі головної ялинки торгового центру. Зробити це можна, звичайно ж, без маски — що робить більшість відвідувачів.

Окремо додамо, що у журналістки "Телеграфа" були і маска, і ковідний сертифікат.

До речі, станом на понеділок, 6 грудня, Харківська область знаходиться у "жовтій" зоні карантину. Однак і тут епідеміологічні вимоги були посилені, про що ми докладно розповідали у нашому матеріалі.