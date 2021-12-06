Рус

Чи знадобляться маска і COVID-сертифікат для шопінгу: експеримент "Телеграфа" (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова, Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
195
Торгово-розважальний центр працює практично без обмежень Новина оновлена 06 грудня 2021, 15:02
Торгово-розважальний центр працює практично без обмежень

Епідеміологічні вимоги харків’яни дотримуються мінімуму

У понеділок, 6 грудня, по всій Україні посилили правила карантину. Без ковідних сертифікатів, ПЛР-тесту чи довідки про одужання перебувати у громадських місцях забороняється.

"Телеграф" вирішив провести експеримент у харківському ТРЦ "Нікольський", де з візитом побував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нашій журналістці вдалося без проблем зайти в середину торгово-розважального центру. Незважаючи на те, що на вході стоїть охоронець, жодних документів він не вимагає.

Більше того, до ТРЦ можна зайти навіть без маски. При цьому варто відзначити, що більшість відвідувачів все ж таки перебувають у засобах індивідуального захисту.

Будь-яких зауважень чи прохань не ігнорувати масковий режим із боку співробітників центру кореспондентка "Телеграфа" не помітила.

До речі, у "Нікольському" з приходом грудня запанувала новорічна атмосфера. Є багато охочих "заселфитися" на тлі головної ялинки торгового центру. Зробити це можна, звичайно ж, без маски — що робить більшість відвідувачів.

Окремо додамо, що у журналістки "Телеграфа" були і маска, і ковідний сертифікат.

До речі, станом на понеділок, 6 грудня, Харківська область знаходиться у "жовтій" зоні карантину. Однак і тут епідеміологічні вимоги були посилені, про що ми докладно розповідали у нашому матеріалі.

Теги:
#Харків #Карантин #ТРЦ #жовта зона
Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко
Харків
Харків напередодні приїзду Зеленського: перевіряють навіть пункти вакцинації в ТРЦ (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко
Харків напередодні приїзду Зеленського: перевіряють навіть пункти вакцинації в ТРЦ (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Деякі карантинні вимоги зазнали значних змін
Без паспорта та COVID-сертифікату більше не вийти: найжорсткіші правила карантину в Україні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін зараз активно використовує "п’яту колону" в Україні
Путін готує нове вторгнення в Україну: генерал назвав дати та небезпечні напрямки
Дата публікації
Категорія
Ситуація на ринку нерухомості
Нерухомість в Україні сильно подорожчала: охочих вкластися в квартиру стає дедалі менше
Дата публікації
Категорія
В Україні з 6 грудня почали діяти нові правила карантину
Україна посилила правила карантину: що потрібно знати і куди більше не пустять без COVID-сертифікату