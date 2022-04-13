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Два винищувачі окупантів збиті у небі над Харківщиною

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Фото ілюстративне: літаки країни-агресора Новина оновлена 13 квітня 2022, 16:20
Фото ілюстративне: літаки країни-агресора

Захисники Батьківщини наносять нацистам з рф нищівні удари

Упродовж 49 днів потужного протистояння українських захисників армія росії продовжує зазнавати втрат на українських землях. Зокрема, у небі над Харківщиною українським зенітникам вдалося знищити одразу два російські винищувачі.

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Приємною новиною у середу, 13 квітня, наші захисники поділилися на офіційній сторінці "Командування Повітряних Сил Збройних сил України" в соцмережі.

Також зазначається, що російські літаки були збиті підрозділами зенітних ракетних військ. Тип повітряних суден встановлюється.

"Мінус ще два винищувачі російських окупантів! Сьогодні на Харківщині підрозділами зенітних ракетних військ збито два винищувача окупантів. Тип збитих літаків встановлюється. Все буде Україна!", — йдеться в тексті повідомлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше у небі над Україною ЗСУ збили ще один винищувач окупантів. Цей Су-25 ВПС росії став "ювілейним", адже збільшив кількість знищених повітряних суден окупантів до 50 одиниць.

Теги:
#Війна #Винищувач #Харківщина
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