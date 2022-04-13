Два винищувачі окупантів збиті у небі над Харківщиною

Захисники Батьківщини наносять нацистам з рф нищівні удари

Упродовж 49 днів потужного протистояння українських захисників армія росії продовжує зазнавати втрат на українських землях. Зокрема, у небі над Харківщиною українським зенітникам вдалося знищити одразу два російські винищувачі.

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Приємною новиною у середу, 13 квітня, наші захисники поділилися на офіційній сторінці "Командування Повітряних Сил Збройних сил України" в соцмережі.

Також зазначається, що російські літаки були збиті підрозділами зенітних ракетних військ. Тип повітряних суден встановлюється.

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"Мінус ще два винищувачі російських окупантів! Сьогодні на Харківщині підрозділами зенітних ракетних військ збито два винищувача окупантів. Тип збитих літаків встановлюється. Все буде Україна!", — йдеться в тексті повідомлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше у небі над Україною ЗСУ збили ще один винищувач окупантів. Цей Су-25 ВПС росії став "ювілейним", адже збільшив кількість знищених повітряних суден окупантів до 50 одиниць.