Успішний контрнаступ: ЗСУ відбили три населені пункти на Харківщині
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Сили оборони досягли значних успіхів і продовжують наступальні дії
На Харківщині бійці Збройних Сил України провели успішний контрнаступ і вибили ворожі війська росіян із кількох населених пунктів.
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Про це у суботу, 23 квітня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, українським підрозділам вдалося звільнити від окупантів селища Безруки, Слатине та Прудянка Дергачівського району, а також закріпитися на позиціях.
Також Синєгубов додав, що загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру міста Харкова та області. Лише за останню добу армія ворога нанесла 56 ударів, в результаті яких було поранено 19 осіб, двоє людей, на жаль, загинули.
Що стосується однієї з найгарячіших точок ведення бойових дій — Ізюмського напрямку, то він і надали залишається стратегічною точкою. Бійці ЗСУ продовжують тримати в цьому районі оборонні рубежі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше на Харківщині українські військові знищили за день десятки одиниць ворожої техніки, сотню окупантів, а також звільнили від загарбників ще три села в області: Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки.
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