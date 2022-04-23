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Успішний контрнаступ: ЗСУ відбили три населені пункти на Харківщині

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Українські захисники Новина оновлена 23 квітня 2022, 11:08
Українські захисники

Сили оборони досягли значних успіхів і продовжують наступальні дії

На Харківщині бійці Збройних Сил України провели успішний контрнаступ і вибили ворожі війська росіян із кількох населених пунктів.

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Про це у суботу, 23 квітня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, українським підрозділам вдалося звільнити від окупантів селища Безруки, Слатине та Прудянка Дергачівського району, а також закріпитися на позиціях.

Карта із позначками населених пунктів Харківщини, звільнених від окупантів бійцями ЗСУ
Карта із позначками населених пунктів Харківщини, звільнених від окупантів бійцями ЗСУ

Також Синєгубов додав, що загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру міста Харкова та області. Лише за останню добу армія ворога нанесла 56 ударів, в результаті яких було поранено 19 осіб, двоє людей, на жаль, загинули.

Що стосується однієї з найгарячіших точок ведення бойових дій — Ізюмського напрямку, то він і надали залишається стратегічною точкою. Бійці ЗСУ продовжують тримати в цьому районі оборонні рубежі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше на Харківщині українські військові знищили за день десятки одиниць ворожої техніки, сотню окупантів, а також звільнили від загарбників ще три села в області: Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки.

Теги:
#Контрнаступ #Звільнення #Харківщина #ЗСУ
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