Захворюваність під час війни зростає із трьох причин, — головний санлікар України Ігор Кузін

Ексклюзивно для "Телеграфу" головний санлікар назвав кілька симптомів, з якими терміново треба бігти до лікаря

ВООЗ та іноземні медіа періодично кажуть про загрози спалаху холери у тимчасово окупованих регіонах України. Зокрема, через неналежні санітарні умови.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи слід очікувати спалахів цієї та інших інших інфекційних захворювань в Україні та які ще загрози для здоров’я наразі несе війна.

— Наскільки великим є ризик розповсюдження чи взагалі — сплеску холери на території України? Не на тимчасово окупованих територіях, а, приміром, в тому ж Києві.

— Під час війни в принципі бувають спалахи різних захворювань, погіршується ситуація навіть з неінфекційними захворюваннями. Це питання часу. Досвід інших країн показує, що епідемії можуть бути протягом п’яти років після завершення бойових дій.

Впродовж семи років країни зіштовхуються з підвищеними показниками смертності матерів і новонароджених дітей.

По перше, тому що під час війни країни зіштовхуються з руйнуваннями інфраструктури. Руйнується звичайний ланцюг водопостачання, водоочистки, адже проблема з питною водою відіграє ключову роль.

По-друге, суттєво погіршується ситуація з вакцинокерованими інфекціями. Коли навколо обстріли, є загроза життю, багато лікарень переповнені, люди не звертаються туди для того, аби отримати щеплення. Це призводить до провалу в процесі вакцинації. І це може провокувати появу спалахів щодо вакцинокерованих інфекцій.

По-третє, є ослаблений контроль за переносниками інфекційних хвороб. Мова про комарів, щурів, про гризунів.

Тому що на деокупованих або окупованих територіях всі звичні для нас комунальні процеси, наприклад, обробка водоймів, підвалів — припиняються. І це призводить до того, що переносники інфекційних хвороб можуть поширюватись на тій чи іншій території. Через ці фактори епідеміологічна ситуація на таких територіях може погіршуватись. Ми працюємо над мінімізацією цих факторів.

Небезпечна група захворювань наразі — це гострі кишкові інфекції. Зараз ми спостерігаємо сезонні спалахи захворюваності на сальмонельоз, будь-які мікробні інфекції та інші гострі кишкові інфекції, зокрема, і холеру.

І це особливо небезпечна хвороба. Тому що вона дуже швидко поширюється. Передається від людини до людини. Але основний фактор, який спричиняє цю інфекцію — це погана якість питної води й недотримання правил гігієни під час приготування їжі.

На підконтрольних територіях відбувається щоденний замір показників якості питної води. Це роблять водоканали, держпродспоживслужба. І такий моніторинг дозволяє нам завчасно ідентифікувати будь-які інфекції, які можуть передаватись через воду.

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Навіть один випадок холери, який буде зафіксований на цій території, буде максимально локалізований. Тобто шанси на швидке поширення мінімальні. Але такі ризики зараз є на непідконтрольних територіях. З тієї інформації, що в нас є, ми розуміємо, що зростає кількість захворювань саме на гострі кишкові інфекції. Чи є це холера — скоріш за все, ні. Вона дуже швидко передається, тому ми бачили б набагато більші показники кількості захворювань. Але ми не виключаємо, що може виникнути спалах холери на тих територіях. На підконтрольних територій ситуація керована.

З 1 червня кожного року Україна в принципі постійно переходить на посилений режим епідеміологічного нагляду за холерою. Кожен випадок, який може імітувати холеру, додатково обстежується. Досліджуються всі випадки смерті від гострих кишкових інфекцій. Проводиться обстеження працівників інфекційних лікарень, водоканалів. А також, робиться перевірка стічної води. За позаминулий тиждень в нас було на перевірці 186 об’єктів. В жодному випадку ми не знайшли випадків холери. Зараз ситуація контрольована.

Ігор Кузін

— Як можна убезпечитись надалі? Бо люди все ж виїжджають звідти на підконтрольні території

— У всій лінійці інфекційних хвороб є тривожні симптоми через які людина має звернутись до лікаря. Це постійний кашель (понад три тижні), підвищена температура тіла (понад три дні), або якщо вона 39,5 і вище, біль в грудній клітці, шиї, блювання, висипання, свербіння. Якщо таке є — треба максимально швидко звернутись до лікарні. Для звернення зараз навіть не треба мати декларацію з лікарем.

І ще рекомендація: як тільки людина потрапила на підконтрольну територію, треба поновити пропущену вакцинацію, це особливо стосується дітей. І головне — гігієна рук.

— Окрім цих інфекційних захворювань, чи є ризик виникнення якихось інших захворювань під час війни?

— Гострі кишкові інфекції — це те, з чим ми будемо зіштовхуватись під час літного періоду. Але ми маємо не забувати й про ботулізм. Його за останній тиждень було зафіксовано майже по всій території України. Він доволі часто призводить до летальних випадків тому не раджу нікому купувати рибні продукти на ринках, які не мають належного контролю. Також є правець. Він виникає переважно через забруднення рани внаслідок контакту з металом. Правець дуже важко протікає і лікується, тому важливо раз на десять років щепитися від правцю та дифтерії.

Також, після завершення війни можуть зрости показники захворюваності на туберкульоз. Люди активно повертаються до контактів та спілкування і це має свої наслідки.