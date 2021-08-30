Голова “Укртрансгазу” заявив, що Україна може стати газовим щитом Європи

Розміри потужностей підземних сховищ газу України є третіми у світі

Україна є третьою країною у світі за розмірами потужності підземних сховищ газу (ПСГ) і має явний потенціал для того, щоб стати газовим щитом Європи.

Про це заявив в.о. гендиректора Укртрансгазу Сергій Перелома у інтерв’ю виданню "Ліга.net".

За його словами, Україна може зберігати більше 30,95 млрд кубів газу, а розміри потужностей наших підземних сховищ є третіми у світі. При цьому статистика Укртрансгазу говорить про те, що ПСГ протягом останніх 11 років заповнювалися не вище 60%.

На запитання журналістів: "Що Укртрансгаз планує робити з невикористаними потужностями?" — Гендиректор відповів, що наразі вивчається можливість зберігання у підземних сховищах водню або його суміші, однак для початку треба зосередитися на пошуку нових клієнтів та розвитку ПСГ.

Нових клієнтів, за словами Сергія Переломи, будуть залучати за допомогою діджиталізації та нових послуг. Зокрема, Укртрансгаз перевів в онлайн заявки на зберігання тазу та відкрив "митний склад". Крім того, клієнти отримали можливість продавати газ прямо в ПСГ, що дозволило залучати іноземні компанії.

"Як би пафосно це не звучало, Україна має потенціал стати європейським газовим щитом Європи", — заявив в.о. гендиректора Укртрансгазу.

Він додав, що Україна до цього моменту не стала газовим щитом тому, що головну роль відіграє ціновий фактор. За його словами, поки ціна на газ у Європі висока, трейдери не будуть зберігати там газ, адже вигідніше його продавати на піку ціни.

"Довгі роки іноземці сюди (в Україну — ред.) не заходили по одній простій причині – нам нема чого було їм запропонувати. Ми це виправили", — резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", у "Нафтогазі" розповіли, за рахунок чого В Україні можна знизити вартість газу для населення.