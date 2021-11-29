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Китай вимагає від України шокуючу суму компенсації через "Мотор Січ": подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Від України хочуть отримати $4,5 млрд за порушення контракту Новина оновлена 29 листопада 2021, 09:33
Від України хочуть отримати $4,5 млрд за порушення контракту

Відстоювання підприємства може коштувати держбюджету дуже дорого

У неділю, 28 листопада, стало відомо, що китайська компанія Skyrizon, з якою Україна співпрацювала через завод "Мотор Січ", розпочала проти нашої країни судовий позов. У Пекіні вимагають відшкодувати збитки, завдані іноземним інвесторам після запровадження санкцій РНБО.

Подробиці передає видання Global Times, посилаючись на заяву самої компанії у соцмережах.

Відомо, що позов було подано до Постійного арбітражного суду в Гаазі. Китайці сподіваються на справедливе рішення Феміди, вимагаючи від України 4,5 млрд доларів компенсації за порушення контракту.

Нагадаємо, причиною конфлікту стало введення санкцій проти "Мотор Січі" у січні 2021 року. Рішенням РНБО, яке підписав Володимир Зеленський, було запроваджено санкції проти деяких китайських громадян, у тому числі й фірми, яка планувала придбати українське підприємство.

У Китаї стверджують, що таке рішення, ухвалене без попередження, завдало компанії величезних збитків. Тому в Skyrizon мають намір судитися серйозно і з використанням усіх можливих фактів, що підтвердять неправомірність вчинків української влади.

Нагадаємо, що "Мотор Січ" є одним із найбільших підприємств України. Двигуни, що виготовляються нею, відомі у всьому світі. Китайські інвестори забезпечували роботу МС з 2014 року.

Раніше ж "Телеграф" писав, що на майно компанії та її акції було накладено спеціальну заборону. Про неї клопотали в СБУ.

Теги:
#Україна #Китай #Суд #Мотор Січ #Skyrizon
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