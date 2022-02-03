Які банкноти та монети зустрічаються у гаманцях українців найчастіше: дані НБУ

Найбільш поширеною виявилися монета у 10 копійок.

В Україні один мешканець в середньому користується 71 банкнотою та 162 монетами. При цьому найчастіше у гаманцях українців зустрічається купюра у 200 гривень та монета у 10 копійок.

Як свідчать дані Національного банку України, у порівнянні з минулим роком українці стали більше користуватися монетами й менше купюрами (1 січня 2021 року було 72 купюри та 149 монет на одну особу).

Так, найбільше в обігу перебувають банкноти у 200 гривень (25,1% від загальної кількості в обігу) та монети номіналом у 10 копійок (28,6%).

Найменше у гаманцях українців можна зустріти банкноту у 1000 гривень (лише 3% від загальної кількості банкнот в обігу) та монет номінальною вартістю у 10 гривень (0,7% від загальної кількості обігу монет).

Також у НБУ зазначають, що українці досить часто користуються "золотими" одногривневими монетами — їх в обігу є 443,5 мільйона, або з 3,2% від загальної кількості усіх монет. Наразі вони все ще є платіжним засобом, але Нацбанк поступово виводить їх з обігу — якщо "золотиста" гривня потрапляє у банк, то в обіг її вже не повертають.

Що стосується загальної суми готівки — станом на 1 січня 2022 року ця сума становила 627,6 мільярда гривень, що на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на початок минулого року.

Структура готівки в обігу - дані Національного банку України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до 30-річчя України випустили святкові банкноти номіналом у 20 та 200 гривень. Їх кількість в обігу обмежена.