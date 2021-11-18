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Не лякайтеся, не підробка: в Україні випускають нові гривні

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Усього випускають по 30 тисяч 20-гривенних та 200-гривенних банкнот
Усього випускають по 30 тисяч 20-гривенних та 200-гривенних банкнот

Купюри відрізнятимуться від старих однією деталлю

Вже з п’ятниці, 19 листопада, в Україні з’являться нові банкноти номіналом у 20 та 200 гривень, вони будуть приурочені до 30-річчя України.

Про це з посиланням на прес-службу Нацбанку інформує "Телеграф".

Зазначається, що хоча ювілейне 30 святкування Дня незалежності відбулося ще 24 серпня, в Україні весь рік проходять заходи з нагоди річниці.

Нові банкноти будуть ідентичні старим того ж номіналу зразка 2018-2019 року, але матимуть одну ключову відмінність — зліва від портрета на лицьовій стороні буде нанесений святковий логотип спеціальною фарбою.

При зміні кута огляду на купюру логотип змінюватиме колір.

20 гривень до 30-річчя України
20 гривень до 30-річчя України

Випустять в обіг лише по 30 тисяч екземплярів кожної з купюр.

200 гривень до 30-річчя України
200 гривень до 30-річчя України

Варто зауважити, що раніше, ще у серпні, НБУ вже випустив перші святкові банкноти номіналами у 100 та 500 гривень, а у грудні планується випуск ще й ювілейних гривень номіналом у 50 та 1000.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як ефектно відсвяткували в Україні День незалежності у 2021 році.

Теги:
#НБУ #Банкноти #Гривня
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