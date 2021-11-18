Укр

Не пугайтесь, не подделка: в Украине выпускают новые гривни

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Всего выпускают по 30 тысяч 20-гривенных и 200-гривенных банкнот
Всего выпускают по 30 тысяч 20-гривенных и 200-гривенных банкнот

Купюры будут отличаться от старых одной деталью

Уже с пятницы, 19 ноября, в Украине появятся новые банкноты номиналом в 20 и 200 гривень, — они будут приурочены к 30-летию Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины информирует "Телеграф".

Отмечается, что, хотя юбилейное 30-е празднование Дня независимости прошло еще 24 августа, но в Украине весь год проходят мероприятия по случаю годовщины.

Новые банкноты будут идентичны старым того же номинала образца 2018-2019 года, но будут иметь одно ключевое отличие, — слева от портрета на лицевой стороне будет нанесен праздничный логотип специальной краской.

При смене угла обзора на купюру логотип будет менять цвет.

20 гривень к 30-летию Украины
20 гривень к 30-летию Украины

Выпустят в оборот всего по 30 тысяч экземпляров каждой из купюр.

200 гривень к 30-летию Украины
200 гривень к 30-летию Украины

Стоит заметить, что ранее, еще в августе, НБУ уже выпустил первые праздничные банкноты номиналами в 100 и 500 гривень, а в декабре планируется выпуск еще и юбилейных гривень номиналом в 50 и 1000.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как эффектно отпраздновали в Украине День независимости в 2021 году.

Теги:
#НБУ #Банкноты #Гривня
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