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Після завершення "Великого будівництва" аеропорт Житомира збільшить пасажиропотік до 700 тис. на рік

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Після завершення "Великого будівництва" аеропорт Житомира збільшить пасажиропотік до 700 тис. на рік Новина оновлена 08 лютого 2022, 12:03

В міжнародному аеропорту "Житомир" імені Сергія Корольова починається реконструкція злітно-посадкової смуги. Договір на виконання робіт підписано між компанією Onur Construction International та містом Житомир, повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

В ході реконструкції передбачається провести земляні роботи, заміну покриття електричних мереж, встановлення нової системи освітлення, а також нової системи радіозв'язку і світлосигнального обладнання.

"За словами представників компанії, решту несприятливого для будівництва зимового часу та частину весни вони планують витратити на завершення проєктних робіт та мобілізацію необхідної техніки й вже до кінця травня розпочати роботи на території аеропорту", — уточнив голова обласної адміністрації.

Переможець конкурсу, українська компанія з турецькими інвестиціями Onur Construction International має великий досвід будівництва аеропортів, побудувавши злітно-посадкову смугу аеропорту Запоріжжя, термінал D та перон аеропорту Бориспіль, веде роботи з будівництва аеропорту в Дніпрі.

Загальна вартість робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту, яка відбувається у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", складає майже 800 млн грн, з яких 50 – це співфінансування з бюджету міста Житомир, а решта – кошти держави.

За попередніми оцінками, очікуваний пасажиропотік після реконструкції аеропорту складе до 700 тисяч пасажирів на рік в обох напрямках.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою президента заплановане будівництво трьох нових аеропортів: біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у Мукачево на Закарпатті.

Теги:
#Великебудівництво #Програмапрезидента #аеропорт Житомир
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