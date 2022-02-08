Укр

После завершения "Большой стройки" аэропорт Житомира увеличит пассажиропоток до 700 тыс. в год

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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После завершения "Большой стройки" аэропорт Житомира увеличит пассажиропоток до 700 тыс. в год Новость обновлена 08 февраля 2022, 12:03

В международном аэропорту "Житомир" имени Сергея Королева начинается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Договор на выполнение работ подписан между компанией Onur Construction International и городом Житомир, сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

В рамках реконструкции предполагается провести земляные работы, замену покрытия электрических сетей, установку новой системы освещения, а также новую систему радиосвязи, светосигнальное оборудование.

"По словам представителей компании, остаток неблагоприятного для строительства зимнего времени и часть весны они планируют потратить на завершение проектных работ и мобилизацию необходимой техники, и уже до конца мая начать работы на территории аэропорта", — уточнил глава областной администрации.

Победитель конкурса, украинская компания с турецкими инвестициями Onur Construction International имеет большой опыт строительства аэропортов, построив взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожья, терминал D и перрон аэропорта Борисполь, ведет работы по строительству аэропорта в Днепре.

Общая стоимость работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет почти 800 млн грн, из которых 50 — это софинансирование из бюджета города Житомир, а остальные — средства государства.

По предварительным оценкам, ожидаемый пассажиропоток после реконструкции аэропорта по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" может составлять до 700 тысяч пассажиров в год в обоих направлениях.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе президента запланировано строительство трех новых аэропортов: возле Мариуполя, близ Краматорска и в Мукачево на Закарпатье.

Теги:
#Большаястройка #Программапрезидента #аэропорт Житомир
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