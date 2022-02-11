Перший реконструйований: "Велике будівництво" у березні відкриває аеропорт в Херсоні

Аеропорт у Херсоні відкриється вже першого місяця весни.

Перший аеропорт, реконструйований у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", планують відкрити цього року вже в березні. Йдеться про аеропорт у Херсоні, де наприкінці минулого року стартувало оновлення.

Про це у Харкові на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Я думаю, що вже через місяць, наприкінці березня, відкриється перший реконструйований аеропорт — у місті Херсон. Він зараз проходить сертифікацію, багато авіаліній вже підписані щодо співпраці з цим аеропортом", — сказав він.

Тимошенко додав, що на черзі у 2022 році ще 7 оновлених аеропортів: у Житомирі, Кривому Розі, Рівному, Полтаві, Чернівцях, Вінниці та Дніпрі.

За словами координатора програми "Велике будівництво", у медицині цьогоріч не менш амбітні плани.

"Ми плануємо реконструкцію та ремонт 16 медзакладів та 2 санітарно-оздоровчих комплексів. Найголовніше — це реконструкція 25 обласних дорослих і 25 обласних дитячих лікарень. Це реконструкція, повна термомодернізація фасадів та проведення внутрішніх робіт, це додаткове обладнання і додаткові будівлі", — розповів Тимошенко.

Окремо він зупинився на "Великому будівництві" спортивних об’єктів. За його словами, створена свого роду вертикаль спортивних об’єктів: від маленьких спортивних майданчиків у дворах, до урбан-парків у 30 містах України та будівництва спортивних арен до Євробаскету-2025.

Загалом, за його словами, у 2022 році "Великим будівництвом" буде охоплено 715 об’єктів у 24 областях України: це дороги, освітні, медичні та культурні заклади, спортивні об’єкти та аеропорти.

"У 2022 році ми плануємо 715 об'єктів "Великого будівництва" у 24 областях України: це 5,5 тисяч кілометрів доріг державного значення, щонайменше 1400 км доріг місцевого значення, 282 освітні заклади, 68 медичних закладів, 338 спортивних об'єктів, більше 6800 спортивних майданчиків у дворах по всій країні, це 141 школа, 133 садочки, 4 заклади вищої освіти і 4 малі групові будинки", — повідомив він.