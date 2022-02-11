Первый реконструированный: "Большая стройка" в марте открывает аэропорт в Херсоне

Аэропорт в Херсоне откроется уже в первом месяце весны.

Первый аэропорт, реконструированный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", планируют открыть в этом году уже в марте. Речь идет об аэропорте в Херсоне, где в конце прошлого года стартовало обновление.

Об этом в Харькове на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Украины Владимира Зеленского заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Я думаю, что уже через месяц, в конце марта, откроется первый реконструированный аэропорт – в городе Херсон. Он сейчас проходит сертификацию, многие авиалинии уже подписаны на сотрудничество с этим аэропортом", — сказал он.

Тимошенко добавил, что на очереди в 2022 году еще 7 обновленных аэропортов: в Житомире, Кривом Роге, Ровно, Полтаве, Черновцах, Виннице и Днепре.

По словам координатора программы "Большая стройка", в медицине в этом году не менее амбициозные планы.

"Мы планируем реконструкцию и ремонт 16 медучреждений и 2 санитарно-оздоровительных комплексов. Самое главное – это реконструкция 25 областных взрослых и 25 областных детских больниц. Это реконструкция, полная термомодернизация фасадов и проведение внутренних работ, это дополнительное оборудование и дополнительные здания", – рассказал Тимошенко.

Отдельно он остановился на "Большой стройке" спортивных объектов. По его словам, создана своего рода вертикаль спортивных объектов: от маленьких спортивных площадок во дворах до урбан-парков в 30 городах Украины и строительства спортивных арен для Евробаскет-2025.

В целом, по его словам, в 2022 году "Большой стройкой" будет охвачено 715 объектов в 24 областях Украины: это дороги, образовательные, медицинские и культурные заведения, спортивные объекты и аэропорты.

"В 2022 году мы планируем 715 объектов "Большой стройки" в 24 областях Украины: это 5,5 тысячи километров дорог государственного значения, не менее 1400 км дорог местного значения, 282 образовательных учреждения, 68 медицинских учреждений, 338 спортивных объектов, более 6800 спортивных площадок во дворах по всей стране, это 141 школа, 133 садика, 4 заведения высшего образования и 4 малых групповых дома", — сообщил он.