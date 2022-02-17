Зберігай спокій та змащуй техніку: в Укравтодорі активно готуються до нового сезону "Великого будівництва"

В Укравтодорі, всупереч планам агресора посіяти серед українців панічні настрої та дестабілізувати ситуацію, закликають продовжувати виконувати свої поточні обов'язки, оскільки саме це допоможе зміцнити економіку країни та зробити Україну більш захищеною.

Про плани Укравтодору на новий будівельний сезон, що от-от розпочнеться, у Facebook поділився перший заступник голови Держагентства Андрій Івко.

"Останні тижні ворог докладає максимум зусиль для дестабілізації ситуації всередині нашої держави. Нам намагаються нав’язати правила гри, дезорієнтувати, посіяти страх і паніку. Протистояти такій загрозі можна шляхом забезпечення соціальної та економічної стабільності в Україні", — пише Івко.

Наразі, за його інформацією, в усіх регіональних підрозділах Укравтодору триває активна підготовка техніки, яка незабаром вийде на численні об'єкти програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Розбудова інфраструктури у всіх куточках України, від Стрия до Ізвариного, триватиме за розкладом. У 2022 році плануємо до вже зробленого +5 500 км нового покриття та +300 відновлених штучних споруд. Закликаю всіх нас не піддаватися на провокації агресора. Ми сильні, коли разом продовжуємо трудитися на благо держави, продовжуємо жити звичним життям", — звернувся до українців заступник голови Укравтодору.

Нагадаємо, загалом цьогоріч за президентською програмою "Велике будівництво" має бути реалізовано 715 інфраструктурних проєктів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.