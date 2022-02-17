Сохраняй спокойствие и смазывай технику: в Укравтодоре активно готовятся к новому сезону "Большой стройки"

В Укравтодоре, вопреки планам агрессора посеять среди украинцев панические настроения и дестабилизировать ситуацию, призывают продолжать выполнять свои текущие обязанности, так как именно это поможет укрепить экономику страны и сделать Украину более защищенной.

О планах Укравтодора на скорое начало строительного сезона поделился в Facebook первый заместитель главы Госагентства Андрей Ивко.

"В последние недели враг прилагает максимум усилий для дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Нам пытаются навязать правила игры, дезориентировать, посеять страх и панику. Противостоять такой угрозе можно путем обеспечения социальной и экономической устойчивости в Украине", — пишет Ивко.

В настоящее время, по его информации, во всех региональных подразделениях Укравтодора проходит активная подготовка техники, которая вскоре выйдет на многочисленные объекты программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Развитие инфраструктуры во всех уголках Украины, от Стрыя до Изварино, будет продолжаться по расписанию. В 2022 году планируем к уже сделанному +5500 км нового покрытия и +300 восстановленных искусственных сооружений. Призываю всех нас не поддаваться на провокации агрессора. Мы сильны, когда вместе продолжаем трудиться во благо государства, продолжаем жить привычной жизнью", — обратился к украинцам замглавы Укравтодора.

Напомним, в общей сложности в этом году по президентской программе "Большая стройка" должно быть реализовано 715 инфраструктурных проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.