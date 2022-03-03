Мінекономіки: Світові компанії повинні долучитися до послаблення економік Росії та Білорусі.

"Агресія проти України – це виклик усьому цивілізованому світу"

Міністерство економіки України спрямувало низку звернень до впливових економічних компаній та установ із метою послабити економіки країн-агресорів. Про це написала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Так, звернення було адресоване до компаній Moody’s Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group – авторитетних рейтингових агентств, які оцінюють фінансову стійкість різних держав.

"Наше прохання – знизити кредитний рейтинг росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення по кредитних зобов’язаннях та зробить економіку рф більш вразливою", — розповіла Свириденко.

Крім цього, Україна звернулася до Міжнародного бюро виставок з проханням закрити російський павільйон на Expo 2020 в Дубаї та виключити рф зі списку кандидатів на проведення Expo 2030.

"До учасників Генеральної угоди з тарифів і торгівлі з закликом застосувати найширше ембарго на російську продукцію або ж застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивіз товарів з РФ до мінімуму. Зокрема, сталі та сировини", — додала віцепрем’єрка.

Також у Мінекономіки звернулися до провідних ІТ-компаній — Тelegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation. Вони можуть заморозити поточні договори з рф та надання будь-яких послуг та ліцензій, адже низку продуктів цих компаній рф використовує для того, аби вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що протирічить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства.

У зверненні до Міжнародної організації праці Україна вимагає зупинити членство росії та білорусі.

"Агресія проти України – це виклик усьому цивілізовану світу, тому ми мусимо реагувати на нього спільно. Слід задіяти усі наявні можливості та ресурси, аби змусити росію та білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру", — підкреслила Свириденко.