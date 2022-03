Минэкономики: Мировые компании должны приобщиться к ослаблению экономик россии и беларуси

"Агрессия против Украины – это вызов всему цивилизованному миру"

Министерство экономики Украины направило ряд обращений к влиятельным экономическим компаниям и учреждениям с целью ослабить экономики стран-агрессоров. Об этом написала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Так, обращение было адресовано компаниям Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group – авторитетным рейтинговым агентствам, оценивающим финансовую устойчивость разных государств.

"Наша просьба – снизить кредитный рейтинг россии до минимально возможного, что повлечет за собой массовые требования погашения по кредитным обязательствам и сделает экономику рф более уязвимой", — рассказала Свириденко.

Кроме того, Украина обратилась в Международное бюро выставок с просьбой закрыть российский павильон на Expo 2020 в Дубае и исключить рф из списка кандидатов на проведение Expo 2030.

"К участникам Генерального соглашения по тарифам и торговле с призывом применить самое широкое эмбарго на российскую продукцию или применить к нему неавтоматическое лицензирование, что сведет вывоз товаров из РФ к минимуму. В частности, стали и сырья", — добавила вице-премьер.

Также в Минэкономики обратились к ведущим IТ-компаниям – Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation. Они могут заморозить текущие договоры с рф и предоставление любых услуг и лицензий, ведь ряд продуктов этих компаний рф использует для того, чтобы убивать украинцев, разрушать их жилье и инфраструктуру, что противоречит духу и идеологии современного цифрового общества.

В обращении в Международную организацию труда Украина требует остановить членство россии и беларуси.

"Агрессия против Украины – это вызов всему цивилизованному миру, поэтому мы должны реагировать на него сообща. Следует задействовать все имеющиеся возможности и ресурсы, чтобы заставить россию и беларуси дорого заплатить за свои поступки и принудить их к миру", — подчеркнула Свириденко.