Податкові зміни в Україні: Шмигаль детально пояснив, що чекає підприємців під час воєнного стану

Податки для підприємців на час воєнного стану будуть знижені.

В Україні на час воєнного стану для підприємців скасують частину податків — влада обіцяє для бізнесу максимальну свободу та повністю переформатовану економічну модель.

Про це у вівторок, 15 березня, у відеозверненні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами прем'єр-міністра, податки для підприємців будуть знижені, всі регуляції для бізнесу прибрані, доступ до фінансів полегшений, а трудові відносини — лібералізовані.

Шмигаль додав, що нардепи підготували революційний проєкт в податковій сфері, положення якого передбачатимуть наступне:

На час воєнного стану для середнього і великого бізнесу буде розширено можливість скористатись опцією "єдиного податку".

Підприємства з обігом до 10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку.

Обмеження за кількістю робітників та видам діяльності буде знято.

Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

ФОПи 1 та 2 груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі.

ФОПи не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників.

Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватися до завершення воєнного стану.

Раніше "Телеграф" разом з економістами розбирався у чергових ініціативах законодавців та змінах у Податковому кодексі. Експерти розповіли, що не так із планами влади знизити податки на час війни.