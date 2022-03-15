Податкові зміни в Україні: Шмигаль детально пояснив, що чекає підприємців під час воєнного стану
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Податки для підприємців на час воєнного стану будуть знижені.
В Україні на час воєнного стану для підприємців скасують частину податків — влада обіцяє для бізнесу максимальну свободу та повністю переформатовану економічну модель.
Про це у вівторок, 15 березня, у відеозверненні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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За словами прем'єр-міністра, податки для підприємців будуть знижені, всі регуляції для бізнесу прибрані, доступ до фінансів полегшений, а трудові відносини — лібералізовані.
Шмигаль додав, що нардепи підготували революційний проєкт в податковій сфері, положення якого передбачатимуть наступне:
- На час воєнного стану для середнього і великого бізнесу буде розширено можливість скористатись опцією "єдиного податку".
- Підприємства з обігом до 10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку.
- Обмеження за кількістю робітників та видам діяльності буде знято.
- Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.
- ФОПи 1 та 2 груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі.
- ФОПи не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників.
- Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватися до завершення воєнного стану.
Раніше "Телеграф" разом з економістами розбирався у чергових ініціативах законодавців та змінах у Податковому кодексі. Експерти розповіли, що не так із планами влади знизити податки на час війни.