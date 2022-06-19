Військовим буде зручніше отримувати пенсії: Рада ухвалила важливий закон

Військовослужбовці просили про це з 2018 року

Українські народні депутати ухвалили законопроєкт, який удосконалює порядок виплат військових пенсій.

Як повідомила у своєму телеграм-каналі голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, тепер їхні отримувачі зможуть самостійно обрати банк, у якому вони хотіли б отримувати гроші.

Вона нагадала, що нині такі оплати може проводити лише Ощадбанк, що зручно далеко не всім. А після початку бойових дій багато хто взагалі втратив можливість отримати виплати, оскільки найближче відділення може не працювати або опинитися на окупованій території.

Після ухвалення закону військові зможуть отримувати пенсію у тій банківській установі, яка їм зручна за місцем фактичного проживання та без прив’язки до місця приписки.

За словами Шуляк, військові регулярно порушували це питання з 2018 року, проте парламент так і не зміг внести відповідні зміни до законодавства.

Як повідомлялося раніше, у Мінсоці пояснили, як отримати пенсії тим громадянам України, які опинилися на тимчасово непідконтрольних територіях та де не працюють органи соціального захисту.