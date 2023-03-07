В Україні вже пів року заблокована націоналізація понад 900 російських об’єктів, – Trap Aggressor
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Rошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Понад 900 комерційних об’єктів на території України, які належать уряду Росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну.
Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Міністерства економіки.
Зокрема, йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно, 8 літаків, 11 морських суден, 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо), 58 легкових автомобілів, 18 автобусів та вантажівок, складові для літаків, авто, причепи та газовидобувні конструкції.
Серед відомих підприємств у списку на вилучення, зокрема, є дані про корпоративні права:
- 100% ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", що належить російському ПАТ "Татнєфть" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим;
- 93% ПАТ "Енергомашспецсталь", що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації "Росатом";
- 25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову;
- 100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", яка контролюється Міністерством торгівлі РФ.
Зазначається, що 5 серпня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт указу президента про вилучення 903 об’єктів, які належать РФ та її резидентам. За даними ЗМІ, далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання. Відтоді, рішення про вилучення так і не було ухвалено.
"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади", – зазначають у Trap Aggressor.
Аналітики наголошують, що відповідно до Закону "Про Державний бюджет України", отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А далі спрямовані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.