В Україні зменшується виробництво молокопродуктів та збільшується імпорт через завищені ціни на молоко для переробників

Середня закупівельна ціна молока для переробних підприємств майже дорівнює середньоєвропейським цінам, а от готова продукція значно дешевша за європейську

Завищені ціни виробників молока знижують обсяги його закупівлі переробними підприємствами. Це призводить до зростання імпорту молочної продукції. Про це пише Телеграф.

Середня закупівельна ціна молока для переробних підприємств наразі становить близько 36 центів за літр. Це майже дорівнює середньоєвропейським цінам. Водночас ціна переробленого молока на полицях супермаркетів в Україні значно нижче, ніж в ЄС.

"Європейські спотові ціни на молоко наразі наблизились до 30 євроцентів за літр. У нас вартість молока на 20% дорожче — 36 євроцентів. Загальна тенденція така, що ціни повинні зараз знижуватися, адже надої у цей період збільшуються і населення пропонує більше молока, та ціни досі тримаються на рівні грудня. А деякі виробники говорять навіть про підвищення закупівельних цін на молоко. У цій ситуації підприємства змушені зменшувати переробку молока", — констатує власник компанії "Юрія" (бренд "Волошкове поле") Андрій Табалов.

Керівник проєктів Асоціації виробників молока (АВМ) Олена Жупинас відзначає, що падіння експорту та зростання імпорту готових молокопродуктів в Україні – небезпечна тенденція, яка позначиться і на виробниках молока.

"Якщо експорт молокопродуктів в кінці березня і на початку квітня знизився, то імпорт навпаки — виріс до довоєнних показників. Ситуація на ринку нестандартна і загрозлива і для виробників молока. Якщо цього експорту не буде, це відразу позначиться на цінах на сировину", — прогнозує експерт.

Водночас, за інформацією АВМ, виробники молока вже почали знижувати ціну реалізації. Зокрема, на 10 копійок подешевшало молоко високої якості "Екстра".

В Асоціації виробників молока вважають, що уряд має пригальмувати імпорт готової молочної продукції та посприяти експорту.