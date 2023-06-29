Молокопереробна промисловість з урахуванням суміжних галузей дає роботу до 1 млн громадян — СМПУ

Виробництво молока залучає 9 суміжних галузей

У молокопереробній промисловості Україні на сьогодні завантажені роботою дві третини вцілілих виробництв. На 112 молокозаводах працевлаштовані 60 тис. людей. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на Спілку молокопереробних підприємств України.

За оцінкою СМПУ, якщо врахувати постачальників, перевізників та весь ланцюжок від появи молока на фермах до молочної продукції на полицях магазинів та супермаркетів вийде, галузь дає роботу до 1 млн громадян. Виробництво молока залучає 9 суміжних галузей, а саме — скотарство, м‘ясопереробку, молокопереробку, виробництво шкіри, переробку її у взуття та одяг, ветеринарію, виробництво упаковки, доїльного та переробного обладнання, логістику.

Найбільші молокопереробні потужності розташовані на Вінниччині: 8 підприємств у цій області можуть переробляти 646 тис. т. молока на рік. Другою за масштабами переробки є Полтавщина. Тут працює 7 підприємств, які можуть переробити 609 тис. т молока. Черкащина є осередком 6 переробників, потужності яких дозволяють переробити 602 тис. т молока. Київщина лідирує за кількістю підприємств. Тут 10 потужностей, які потенційно можуть переробити понад півмільйона тонн молока. Активні переробні підприємства мають сумарні потужності на рівні близько 5 млн т на рік. Цих обсягів вистачає, аби задовольнити потреби споживачів України.

Аналітична компанія "Інфоагро", прогнозує, що у 2023 році на переробку надійде 2,8 млн т молока. Це на 12% менше, ніж у 2022 році.

За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2023 рік у молочних господарствах України утримують 388 тис. корів. Це майже втричі менше поголів’я, ніж утримує населення — 950 тис. голів. Попри такий суттєвий розрив саме промислове виробництво молока забезпечує 90% молочної сировини для подальшої її переробки у молокопродукцію для населення.