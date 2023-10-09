Гулянка Коломойського: поки олігарх сидить в СІЗО, центр його нафтотрейдингового бізнесу переміщується до житомирського села

Ігор Коломойський несподівано став пов'язаним з селом Гулянка що на Житомирщині

У великій родині торговців нафтопродуктами групи "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їхніх партнерів поповнення. На оптовий ринок продажу палива за талонами та скретч-картами вийшов новий гравець — ТОВ "Армерія ойл". І вийшов дуже вдало. 5 жовтня 2023 року на тендері ПАТ "Вінницяобленерго" на закупівлю дизеля та бензину ця компанія виграла 2 з 4 лотів: на постачання 630 000 л бензину А-95 (сума — 37,17 млн грн) та 360 000 л дизелю (21,24 млн грн). Інші два лоти (480 000 л бензину та 280 000 л дизелю на загальну суму 44 млн грн) дісталися ПП "Окко-Сервіс", афільованому з мережею АЗС Окко Віталія Антонова.

Конкуренції на торгах не було зовсім. Складається враження, що компанії просто розділили між собою лоти "по-братськи". Чому на торги не прийшли, наприклад, WOG, або "Укрнафта", можна пояснити умовами закупівлі. "Вінницяобленерго" закуповує нафтопродукти (з постачанням до кінця 2024 року) с пiсляплатою майже в півроку (180 днів). Такі умови зазвичай відлякують від закупівлі "чужинців" (бо при бажанні замовник може заплатити і через 179 днів, а своїм людям — хоч завтра). Тобто, "Вінницяобленерго", яку контролює екс-партнер Коломойського по енергетичному бізнесу Костянтин Григоришин, очевидно, хотіла закупити паливо саме у цих компаній.

Якщо з "Окко-Сервіс" все більш-менш ясно (відома мережа АЗС, яка має непогану репутацію та 358 АЗС по всій Україні, включаючи лоукост-заправки Chipo, з яких 26 — у Вінницькій області), то по ТОВ "Армерія ойл" одразу виникають питання. Бо ця невідома компанія вийшла на ринок декілька тижнів тому. Ліцензію на оптову торгівлю пальним вона отримала у вересні. Все пояснюють документи компанії.

"ТОВ "Армерія ойл" реалізує паливні та скретч-картки бренду "Авіас". За ними "можна отримувати цілодобово паливо на АЗС ТОВ "Армерія ойл" та партнерів. "Армерія ойл" проводить торгівельну діяльність на всій території України та надає можливість цілодобової заправки автотранспортних засобів на власних АЗС ТОВ "Армерія Ойл" та партнерів (1536 АЗС), серед яких 45 АЗС у Вінницькій області" — такі дані вказала компанія в документах, які були подані на тендер. Там же можна знайти інформацію про те, що ТОВ "Армерія Ойл" є не просто продавцем, а емітентом паливних скретч-карток Авіас.

Тобто, це вже другий новий емітент скретч-картом "приватівської" мережі. "Телеграф" вже писав про те, що в кінці минулого року продажами скретч-карток "Авіас" зайнялась компанія "Інтекс-інвест", єдиним засновником та директором якої є житель Дніпра Антон Посилаєв. В жовтні 2022 року ця компанія отримала право на використання торгової марки "Авіас" від ТОВ "Сорелла Оіл". А в листопаді 2022 — ліцензію на оптову торгівлю пальним. Далі "Інтекс Інвест" розпочав експансію на паливному ринку, одне за іншим отримуючи замовлення на постачання бензину та дизелю держзамовникам за паливними картками "Авіас". Всього з початку 2023 року компанія підписала в електронній системі публічних закупівель Prozorro більше 7200 договорів на постачання нафтопродуктів. Загальна сума — більш ніж 1,5 млрд грн (такі дані наводить Clarity Project).

АЗС системи "Авіас"— це найбільша в країні мережа. Її контролює група "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та молодших партнерів. Щоправда, за останній час вона помітно "схудла". І не лише через те, що чимало заправок залишилось на окупованих територіях. Зараз в мережу входить біля 1 000 АЗС, що працюють під брендами ANP, Авіас, Авіас Плюс, Sentosa Oil, ЗНП, Мавекс. А от 537 заправок Ukrnafta, які ще недавно були підконтрольні "Привату", від цієї системи від’єдналися, хоча "приватівські" структури в тендерній документації цього "не помічають". Це стало наслідком того, що пакет "Привату" в ПАТ "Укрнафта" (близько 43% акцій) був націоналізований державою, а в самій компанії змінили менеджмент, звільнивши людей Коломойського. Щоправда, "Укрнафта" залишилась зі старими талонами та скретч-картами "Авіас" на 115 млн л пального орієнтовною вартістю до 5 млрд грн, які не може використати.

Антон Посилаєв — не чужа для "Привату" людина. Ще кілька років тому він працював фахівцем по впровадженню IT-рішень в ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ", яке Коломойський контролював через компанію "Дніпроавіа". А батько Антона Посилаєва — Сергій — працював комерційним директором "Дніпроавіа". А от у випадку з ТОВ "Армерія Ойл" "приватівці" заховали кінці в воду більш професійно. Власником цієї компанії є мешканець села Гулянка Житомирської області 1984 року народження Сергій Ковальчук. Про нього не відомо майже нічого. Окрім того, що ця людина, не маючи досвіду ведення власного бізнесу, в грудні 2021 року раптом вирішила створити ТОВ "Армерія Ойл", і розмістити його за адресою Житомир, вул. Бялика, 10. Ця адреса є регіональним "гніздом" структур групи "Авіас" (зокрема, тут базуються "приватівські" ТОВ "Житомир-петрол" та "Престиж нафта"). А потім майже через 2 роки "спляча компанія" виходить на Prozorro і починає отримувати одне замовлення на постачання палива за іншим.

Напевно, відповідь на питання, нащо "Привату" ще одна компанія, знає Ігор Коломойський, який 2 вересня 2023 отримав підозру від СБУ та був арештований строком на 2 місяці. 8 вересня (тобто в день, коли "Армерія Ойл" отримала ліцензію на торгівлю пальним), НАБУ заарештувало частки в бізнесах, які правоохоронці пов’язують з Коломойським. "На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн", — повідомили в НАБУ. Пізніше НАБУ направило до Вищого антикорупційного суду клопотання про повноцінний арешт цих активів, в перелік яких "Армерія Ойл", очевидно, не потрапила. І, напевно, як сподіваються в "Приваті", не потрапить, зважаючи на наявність у компанії самодостатнього і незалежного власника з села Гулянка.