Бонус для маленьких, шпарина для великих: парламент готує підвищення лімітів для ФОПів, яке готує парламент

Влада готує нововведення для фізосіб-підприємців

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про підвищення лімітів для платників єдиного податку. Зазвичай ліміти зростають разом з мінімальною заробітною платою. Але депутати чомусь вирішили зробити це позачергово.

Для кожної з груп ФОПів передбачені певні ліміти по обороту, які дають їм право бути спрощенцями. Ліміти прив`язані до мінімальної зарплатні. І їх переглядають щоразу, як змінюється мінімалка. Але таке коригування, зазвичай, незначне. У новому ж проєкті пропонують підвищити ліміти для фізосіб-підприємців в у рази.

Автори проєкту зазначають, що таким чином хочуть полегшити життя ФОПам, адже з початку війни значно розігналася інфляція, і багато підприємців, начебто, вже не вписується у рамки.

Деяких ФОПів такий сюрприз від депутатів здивував. "Мені й діючого ліміту забагато, бо продажі значно впали", — каже власниця аптеки у Яготині Київської області й голова асоціації Фармрада Олена Пруднікова. "Ліміти достатні для більшості підприємців. Це точно не те, чого малий бізнес чекає від влади. Не виключаю, що готується якийсь схематоз для великих компаній", — додав очільник об`єднання SAVEФОП Сергій Доротич.

Ліміти ФОП на 2024 рік

Тож кому депутати хочуть допомогти насправді?

ФОПам дозволять зростати

У листопаді група народних депутатів зареєструвала в раді законопроєкт №10234 щодо розвитку малого бізнесу та заходив з детінізації обігу товарів та послуг.

Серед авторів проєкту — представники кількох депутатських фракцій. Галина Васильченко, Роман Лозинський ("Голос"), Павло Бакунець, Андрій Кіт ("Довіра"), Марія Мезенцева. Георгій Мазурашу ("Слуга Народу") та інші.

Головне нововведення, що вони пропонують: перегляд лімітів для ФОПів другої і третьої груп. У пояснювальній записці вказано, що в останні роки в Україні стрімко зростає інфляція: з 2018 по 2022 споживчі ціни зросли майже вдвічі. Крім того, росте мінімальна зарплата, тож ФОПи 2 і 3 груп, які мають найманих працівників, збільшили витрати на фонд оплати праці

Тому, буцім-то, багато хто ризикує не вкластися у діючі ліміти для спрощенців, і ризикує взагалі "злетіти" зі спрощеної системи оподаткування. А, щоб втриматися у статусі ФОПів, змушені будуть хіба що частково заводити обороти у тінь, а це шкодить бюджету на економіці в цілому.

Щоб цього не сталося, пропонують не лише переглянути ліміти, а для ФОПів третьої групи, а ще й ввести диференціацію в залежності від кількості найманих працівників.

Зараз для ФОпів діють такі ліміти:

для 1 групи — 167 мінімальних зарплат. Так як у бюджеті на наступний рік закладене збільшення мінімалки з 6700 до 7100, то сума річного доходу, щоб підприємець втримався на цій групі, має складати не більше 1 185 700 гривень на рік

для 2 групи ліміт — 834 мінімаалки, що у 2024 році становитиме 5 921 400 гривень

для 3 групи ліміт —1167 мінімальних зарплат (8 285 700 гривень)

Автори законопроєкту ввжають, що такі показники вже не відповідають реаліям часу. Тож, наприклад, для ФОП 2 групи пропонують встановити ліміт 1200 мінімалок замість діючого в розмірі 843 мінімальних зарплати. У 2024 році 1200 мінімалок складе 8,52 млн гривень. Тобто, ліміт для цієї групи ФОП зросте більш ніж на 2,5 млн гривень на рік.

Для фізосіб -підприємців 3 групи готується ще більш значне збільшення лімітів — з нинішніх 1167 мінімалок до 3000, тобто, з 8,3 млн до 21,3 млн грн на рік, або більш ніж у 2,5 рази. Але лише для тих, хто має в штаті найманих працівників (до 10 осіб). Хто не має офіційно влаштованого персоналу, як і зараз, буде сидіти на ліміті 1200 мінімальних зарплат, тобто, такому ж, як у спрощенців 2 групи.

Якщо ФОП має більш ніж 10 найманих працівників, він зможе розраховувати взагалі на ліміт у 6000 мінімальних зарплат або 42,6 млн гривень на рік. А це вже досить великий дохід, яким зараз оперують фірми, що вважаються середнім бізнесом.

Розрахунків, як нові ліміти вплинуть на бюджет, у пояснювальній записці немає. Вказано лише, що нововведення не призведуть до додаткових бюджетних трат.

Кількисть реєстрацій та спеціалізація нових ФОП

Але малий бізнес платить податки, то влив на бюджет все ж має бути. Для ФОП 2 групи податки не прив‘язані до лімітів. Бізнес сплачує ЄСВ за найманих працівників (22% від зарплатні) та єдиний податок у розмірі 20% від мінімальної зарплати. А ось для підприємців третьої групи єдиний податок прямо залежить від виручки і становить 5% або 3%. Якщо ФОП є платником ПДВ.

Потрібно не всім

Для спрощенців такий "подарунок від влади" став несподіванкою. І навіть здивував.

"Звичайно, воно не зашкодить. Але, якщо чесно, не розумію, навіщо це. Діючих лімітів більшості підприємців достатньо. Так, минулого року була висока інфляція, але виручка через війну впала. Багато хто не добирає навіть встановлені зараз ліміти. Таке суттєве збільшення нічого не змінить", — каже Сергій Доротич.

Олена Пруднікова, яка зареєстрована як ФОП 2 групи, говорить, що станом на листопад виручка її аптеки склала лише 3 млн гривень, тоді як діючий ліміт — більше 5 млн. "Зрозуміло, що за результатами року не буде 5 млн, тобто навіть існуючий ліміт став для мене завеликим, хоча до війни якраз у нього вкладалася. Схожа ситуація у багатьох власників аптек нашої асоціації", — зазначила Пруднікова.

У той же час київський підприємець Олександр у приватній бесіді сказав "Бізнес-Телеграфу", що для ФОПів, що виграють у тендерах та отримують держзамовлення, діючих лімітів дійсно може виявитися замало, бо мова йде про чималі обсяги робіт. І для таких підприємців нововведення справді може виявитися корисним. Як і для ФОПів, що торгують товарами масового попиту, зокрема, продуктами харчування, ціни на які суттєво зросли, а відповідно, стала більшою й виручка.

Податковий адвокат, власник компанії ADA Group Андрій Тамошбнас також вважає, що ліміти вже час переглядати, так як "не всі вкладаються", та й цифри вже не зовсім відповідають нинішнім економічним реаліям. На його думку, депутатам варто піти далі і переглянути ще й ліміти для обв`язкової реєстрації платником ПДВ, їх теє вже давно не змінювали.

Та, як каже Доротич, перегляд лімітів — це не зовсім те, чого чекають ФОПи від влади. "Малий бізнес потерпає від введення обов`язкових касових апаратів та повернення перевірок. Ліміти — то питання десяте. Дякуємо, звісно, та краще б тиск на підприємців зменшили", — зауважив Доротич.

Чи можливий масовий перехід?

Доротич підозрює, що ліміти хочуть підвищити під певне коло підприємців. Тобто, мова може йти про схему, коли ФОПами зможуть стати ще більше тих, хто представляє, м`яко кажучи, не зовсім малий бізнес. Реєстрація ФОП як спосіб оптимізації оподаткування для України не новина. Цією шпариною користується і середній, і навіть великий бізнес, створюючи десятки спрощенців.

Іван Маринюк, керівник практики податкового права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", каже, що, якщо проєкт ухвалять, реєстрація ФОП третьої групи може бути цікавою підприємствам з річним доходом понад 40 млн грн. "Це може дозволити суттєво знизити податкове навантаження", — зазначив він. І, якщо таке трапиться, і середній бізнес масово піде в ФОПи, то податкові ндходження до бюджету можуть навіть знизитися.

Ігор Ясько керуючий партнер ЮК Winner вважає, що підвищення лімітів може стимулювати бізнес до оформлення працівників, адже для спрощенців 3 групи, які не мають працівників, ліміт доходу становитиме 1200 мінімалок, а ось для ФОП, у яких працює до 10 найманих працівників, — вже 3000 мінімалок. Більше 10 працівників — і взагалі 6000 мінімальних зарплат.

Крім того, бізнесу не потрібно буде штучно "дрібнитись" — реєструвати нові ФОП, щоб не вийти за рамки лімітів, — каже Ясько. Потенціал схеми, коли великі будуть "маскуватися" під маленьких, він вважає не суттєвим. "Великі компанії не можуть працювати як ФОП, якщо у них декілька засновників, наприклад. А ФОП – це фактично статус людини, яка веде бізнес від власного імені і одноосібно несе відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань. Компанії обирають форму юридичної особи – це підходить для організацій, компаній, фірм, заснованих однією або кількома особами (ТОВ, ПП, АТ). Чому так? Бо у випадку надзвичайної ситуації чи проблем ФОП відповідає усім своїм майном – а якщо дохід і активи ФОП сягають мільйонів, він ризикує втратити усе. Це невигідно і ризиковано. Коли, наприклад, у нього виникне заборгованість перед контрагентами, у разі рішення суду не на його користь на майно накладуть арешт, рахунки заблокують. А ось компанія ризикує тільки своїм статутним капіталом, а він може складати навіть декілька тисяч чи сотень гривень. А якщо засновників декілька, то відповідальність полягає у розмірі частки в статутному капіталі кожної особи. До того ж, обмежень щодо кількості ТОВ у засновника немає, а фізична особа може мати лише один ФОП, тому щоб відкрити новий ФОП, потрібно закрити попередній. Тому збільшення лімітів для дійсно великих компаній не означає нічого, ризики того не варті".

"Компаніям, діяльність яких менш ризикова і стабільна, у яких один засновник, а у самого засновника є лише один бізнес і немає відкритих споріднених. Врешті-решт, якщо діяльність підприємства не заборонена для ФОП, бо є коди, які повністю або частково заборонені для платників єдиного податку", — пояснив Ясько.