Бонус для маленьких, щель для больших: парламент готовит повышение лимитов для ФЛП, которое готовит парламент

Власти готовят нововведения для физлиц-предпринимателей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о повышении лимитов для плательщиков единого налога. Обычно лимиты вырастают вместе с минимальной заработной платой. Но депутаты почему-то решили сделать это вне очереди.

Для каждой из групп ФОП предусмотрены определенные лимиты по обороту, которые дают им право быть упрощенцами. Лимиты привязаны к минимальной зарплате. И их просматривают всякий раз, как меняется минималка. Но такая корректировка, как правило, незначительна. В новом же проекте предлагают повысить лимиты для физлиц-предпринимателей в разы.

Авторы проекта отмечают, что таким образом хотят облегчить жизнь ФЛПам, ведь с начала войны значительно разогналась инфляция, и многие предприниматели, казалось бы, уже не вписываются в рамки.

Некоторых ФЛП такой сюрприз от депутатов удивил. "Мне и действующего лимита многовато, потому что продажи значительно упали", — говорит владелица аптеки в Яготине Киевской области и глава ассоциации Фармрада Елена Прудникова. "Лимиты достаточны для большинства предпринимателей. Это точно не то, чего малый бизнес ждет от власти. Не исключаю, что готовится некий схематоз для крупных компаний", — добавил глава объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Лимиты ФЛП на 2024 год

Кому депутаты хотят помочь на самом деле?

ФЛПам позволят расти

В ноябре группа народных депутатов зарегистрировала в совете законопроект №10234 о развитии малого бизнеса и заходил по детенизации обращения товаров и услуг.

Среди авторов проекта – представители нескольких депутатских фракций. Галина Васильченко, Роман Лозинский ("Голос"), Павел Бакунец, Андрей Кит ("Доверие"), Мария Мезенцева. Георгий Мазурашу ("Слуга Народа") и другие.

Главное новшество, которое они предлагают: просмотр лимитов для ФЛП второй и третьей групп. В пояснительной записке указано, что в последние годы в Украине стремительно растет инфляция: с 2018 по 2022 год потребительские цены выросли почти вдвое. Кроме того, растет минимальная зарплата, поэтому ФЛП 2 и 3 групп, имеющих наемных работников, увеличили расходы на фонд оплаты труда

Поэтому, вроде бы, многие рискуют не уложиться в действующие лимиты для упрощенцев, и рискуют вообще "взлететь" с упрощенной системы налогообложения. Для того, чтобы удержаться в статусе ФЛП, вынуждены будут разве что частично заводить обороты в тень, а это вредит бюджету на экономике в целом.

Чтобы этого не произошло, предлагают не только пересмотреть лимиты, а для ФЛП третьей группы, но и ввести дифференциацию в зависимости от количества наемных работников.

Сейчас для ФОПов действуют следующие лимиты:

для 1 группы — 167 минимальных зарплат. Так как в бюджете на следующий год заложено увеличение минималки с 6700 до 7100, то сумма годового дохода, чтобы предприниматель удержался на этой группе, должна составлять не более 1185700 гривен в год.

для 2 группы лимит — 834 минималки, что в 2024 году составит 5 921 400 гривен.

для 3 группы лимит -1167 минимальных зарплат (8 285 700 гривен)

Авторы законопроекта считают, что такие показатели уже не соответствуют реалиям времени. Так, например, для ФЛП 2 группы предлагают установить лимит 1200 минималок вместо действующего в размере 843 минимальных зарплаты. В 2024 году 1200 минималок составит 8,52 млн. гривен. То есть, лимит для этой группы ФЛП вырастет более чем на 2,5 млн гривен в год.

Для физлиц-предпринимателей 3 группы готовится еще более значительное увеличение лимитов — с нынешних 1167 минималок до 3000, то есть с 8,3 млн до 21,3 млн грн в год, или более чем в 2,5 раза. Но только для тех, кто имеет в штате наемных работников (до 10 человек). Кто не имеет официально устроенного персонала, как и сейчас, будет сидеть на лимите 1200 минимальных зарплат, то есть таком же, как у упрощенцев 2 группы.

Если ФЛП имеет более 10 наемных работников, он сможет рассчитывать вообще на лимит в 6000 минимальных зарплат или 42,6 млн гривен в год. А это уже достаточно большой доход, которым сейчас оперируют фирмы, считающиеся средним бизнесом.

Расчетов, как новые лимиты окажут влияние на бюджет, в пояснительной записке нет. Указано лишь, что нововведения не приведут к дополнительным бюджетным тратам.

Количество регистраций и специализация ФОП

Но малый бизнес платит налоги, то влияние на бюджет все же должно быть. Для ФЛП 2 группы налоги не привязаны к лимитам. Бизнес платит ЕСВ за наемных работников (22% от зарплаты) и единый налог в размере 20% от минимальной зарплаты. А вот для предпринимателей третьей группы единый налог напрямую зависит от выручки и составляет 5% или 3%. Если ФЛП является плательщиком НДС.

Нужно не всем

Для упрощенцев такой "подарок от власти" стал неожиданностью. И даже удивил.

"Конечно, оно не повредит. Но, если честно, не понимаю, зачем это. Действующих лимитов большинству предпринимателей достаточно. Да, в прошлом году была высокая инфляция, но выручка из-за войны упала. Многие не подбирают даже установленные сейчас лимиты. Такое существенное увеличение ничего не изменит", — говорит Сергей Доротич.

Елена Прудникова, зарегистрированная как ФЛП 2 группы, говорит, что по состоянию на ноябрь выручка ее аптеки составила всего 3 млн гривен, тогда как действующий лимит — более 5 млн. "Понятно, что по результатам года не будет 5 млн, то есть даже существующий лимит стал для меня слишком большим, хотя до войны как раз в него вкладывалась. Похожая ситуация у многих владельцев аптек нашей ассоциации", — отметила Прудникова.

В то же время киевский предприниматель Александр в частной беседе сказал "Бизнес-Телеграфу", что для ФЛП, выигрывающих в тендерах и получающих госзаказ, действующих лимитов действительно может оказаться мало, потому что речь идет о немалых объемах работ. И для таких предпринимателей нововведение действительно может оказаться полезным. Как и для ФЛП, торгующих товарами массового спроса, в частности, продуктами питания, цены на которые существенно выросли, а соответственно, стала больше и выручка.

Налоговый адвокат, владелец компании ADA Group Андрей Тамошбнас также считает, что лимиты уже пора пересматривать, так как "не все вкладываются", да и цифры уже не совсем соответствуют нынешним экономическим реалиям. По его мнению, депутатам стоит пойти дальше и пересмотреть еще и лимиты для обязательной регистрации плательщиком НДС, их уже давно не меняли.

Но, как говорит Доротич, пересмотр лимитов — это не совсем то, чего ждут ФЛП от власти. "Малый бизнес страдает от введения обязательных кассовых аппаратов и возвращения проверок. Лимиты — это вопрос десятый. Спасибо, конечно, и лучше бы давление на предпринимателей уменьшили", — отметил Доротич.

Возможен ли массовый переход?

Доротич подозревает, что лимиты хотят повысить под определенный круг предпринимателей. То есть речь может идти о схеме, когда ФЛПами смогут стать еще больше тех, кто представляет, мягко говоря, не совсем малый бизнес. Регистрация ФЛП как способ оптимизации налогообложения для Украины не новость. Этой щелью пользуется и средний, а также большой бизнес, создавая десятки упрощенцев.

Иван Маринюк, руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", говорит, что, если проект будет принят, регистрация ФЛП третьей группы может быть интересна предприятиям с годовым доходом более 40 млн грн. "Это может позволить существенно снизить налоговую нагрузку", — отметил он. И, если такое случится, и средний бизнес массово пойдет в ФЛПы, то налоговые поступления в бюджет могут даже снизиться.

Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winnerсчитает, что повышениелимитов может стимулировать бизнес к оформлению работников, ведь для упрощенцев 3 группы, не имеющих работников, лимит дохода составит 1200 минималок, а вот для ФЛП, в которых работает до 10 наемных работников, уже 3000 минималок. Более 10 работников и вообще 6000 минимальных зарплат.

Кроме того, бизнесу не нужно будет искусственно "мелочиться" — регистрировать новые ФЛП, чтобы не выйти за рамки лимитов, — говорит Ясько. Потенциал схемы, когда большие будут "маскироваться" под маленьких, он считает не существенным. "Большие компании не могут работать как ФЛП, если у них несколько учредителей, например. А ФЛП – это фактически статус человека, ведущего бизнес от собственного имени и единолично несет ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Компании выбирают форму юридического лица – это подходит для организаций, компаний, фирм, основанных одним или несколькими лицами (ООО, ЧП, АО) Почему так?Ибо в случае чрезвычайной ситуации или проблем ФЛП отвечает всем своим имуществом – а если доход и активы ФЛП достигают миллионов, он рискует потерять Все это невыгодно и рискованно Когда, например, у него возникнет задолженность перед контрагентами, в случае решения суда не в его пользу на имущество наложат арест, счета заблокируют, а вот компания рискует только своим уставным капиталом, а он может составлять даже несколько тысяч. или сотен гривен А если учредителей несколько, то ответственность заключается в размере доли в уставном капитале каждого лица, к тому же ограничений по количеству ООО у учредителя нет, а физическое лицо может иметь только один ФЛП, поэтому чтобы открыть новый ФЛП, нужно закрыть предыдущий. Поэтому увеличение лимитов для действительно крупных компаний не означает ничего, риски этого не стоят".

"Компаниям, деятельность которых менее рисковая и стабильная, у которых один учредитель, а у самого учредителя есть только один бизнес и нет открытых родственных. В конце концов, если деятельность предприятия не запрещена для ФЛП, поскольку есть коды, которые полностью или частично запрещены для плательщиков единого налога", — объяснил Ясько.