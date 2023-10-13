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Реформы или репрессии? Почему ФОПам не нравятся новые правила налогообложения

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Юлия Закирова Юлия Закирова
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Система налогообложения ужесточается
Система налогообложения ужесточается. Фото Getty Images

Малым предпринимателям становится все труднее выживать в условиях постоянной закрутки гаек

После отмены налоговых льгот для малого бизнеса в августе 2023 года украинское правительство регулярно анонсирует новации для отечественных предпринимателей. Только за последние несколько дней мир ФОП всколыхнулся дважды: сначала таксистам пригрозили штрафами за отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) и невыдачу кассовых чеков, а затем вообще объявили о переходе на европейскую систему налогообложения.

Пока чиновники внедряют новые стратегии борьбы с уклонением от уплаты налогов, ФОПы называют реформы репрессивными и убийственными для малого бизнеса. "Телеграф" выяснял, какие аргументы "за" и "против" имеет каждая из сторон.

Европейский подход в украинских реалиях

На днях глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о намерении облагать налогом физических лиц-предпринимателей по польской системе. По словам чиновника, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса.

"Сейчас Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и позволяла поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", — сказал Гетманцев.

Сейчас ФОП третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса. С зарплаты наемных работников ежемесячно взимается 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор, а также работодатель должен платить в бюджет ЕСВ в размере 22% от начисленной зарплаты.

Так называемая "польская" модель налогообложения предусматривает разные ставки налога для разных видов деятельности: от 3% для торговли до 20% для сферы услуг, тогда как в Украине действует одинаковая ставка 5% для всех разрешенных видов деятельности. Также новая система позволит увеличить лимит по операциям. В Европе он составляет 2 млн. евро, против 7,8 млн. грн (198,7 тыс. евро) в Украине.

Почти одновременно с заявлением Гетманцева в Государственной налоговой службе отметили, что уже с 1 октября водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки. В противном случае к нарушителям могут применяться штрафные (финансовые) санкции.

Согласно пп. 1, 2 ст. 3 закона "О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг", правила обязательны для таксистов, которые:

  • не являются налогоплательщиками первой группы;
  • производят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты за услуги перевозок платежные карты;
  • не входят в список предпринимателей, освобожденных от РРО, утвержденного постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года №1336.

Предприниматели в состоянии безысходности

Решение о введении подобных реформ во время войны предприниматели называют "широкомасштабным наступлением на микробизнес". По словам председателя движения предпринимателей "SaveФОП" Сергея Доротича, продолжающееся с 2015 года репрессивное закручивание гаек шаг за шагом уничтожает упрощенную систему налогообложения, которая является основой для микропредпринимательства в Украине.

Бизнесмен объясняет: на общей системе микробизнес в украинских реалиях работать не сможет, ведь для этого нужно иметь бухгалтера, а это уже не микробизнес — с карманных денег стартовать не удастся, нужен капитал.

"Если дело в ликвидации схемы по измельчению бизнеса, когда вместо официального оформления наемных работников для каждого сотрудника открывается ФОП, с этим нужно бороться другим способом. Пусть пропишут четкие критерии, по которым должно создаваться предприятие, каким образом предприниматель не имеет права оптимизировать свои расходы, создадут механизм доказательства связанности лиц в таких фирмах и т.д. Если же действующий закон позволяет работать таким образом, почему предприниматели должны страдать от этого? Бороться с измельчением бизнеса путем уничтожения возможностей для микропредпринимателей — бессмыслица", — говорит Сергей Доротич в комментарии "Телеграфу".

Возмущает ФОПов и несправедливость в подходе налогообложения для малого и крупного бизнеса. По словам главы движения "SaveФОП", пока компании-гиганты безнаказанно "оптимизируют" расходы по серым и черным схемам, микропредприниматели ежедневно сталкиваются с проверками, притеснениями и завышенными требованиями доказательства прозрачности своей работы.

Последствия реформ, направленных якобы на вывод большого бизнеса из тени, на самом деле затрагивают именно маленькие фирмы, усложняя их и без того тяжелое существование в условиях войны.

"Бизнес политика Романа Насирова (эксголовы Государственной фискальной службы и эксголовы Ассоциации участников рынков капитала. — Ред .) имеет общую совокупную налоговую нагрузку менее 1% от объема, тогда как я, предприниматель третьей группы, уплачиваю 5% от оборота. Средняя ставка, по которой налоговая реагирует и считает, что есть основания для проверок, это когда налоговая нагрузка общей системы менее 3%, т.е. ФОП-микропредприниматель имеет налоговую нагрузку больше, чем крупный бизнес, который оптимизируется за счет оффшорных и других схем. Это нонсенс. Для чего правительство борется с третьей группой, которая платит 5%? Зачем трогать первую группу, которая вообще самозанята и вопросов к ней быть не может? Единственное, что можно притянуть за уши — это вторая группа с фиксированным налогом, который фактически можно заменить патентом. В других случаях — это убийство малого бизнеса", — говорит бизнесмен.

Отчаяние предпринимателей достигло таких масштабов, что бывшие борцы с системой Януковича мечтают о возвращении Налогового кодекса образца 2010 года, который теперь кажется вполне либеральным.

Несовершенство сегодняшних правил ведения бизнеса в Украине подтверждается и нашим местом в рейтинге экономических свобод, где Украину опережает даже россия и беларусь, отмечает Сергей Доротич. В таких условиях отечественные предприниматели не видят будущего для своего бизнеса на Родине и все чаще решаются на перевозку его за границу.

"Малый бизнес сейчас в безвыходном положении: работать по существующим правилам все сложнее, а не работать совсем нельзя, ведь нам нужно содержать семьи. В цивилизованных странах малый бизнес — это рыночный стимул для создания рабочих мест и повышения заработной платы в крупном бизнесе. В Европе, если ты занимаешь себя сам, да еще и создаешь рабочие места, тебя носят на руках, а не душат репрессиями.

Украинки, с начала войны выехавшие за границу и открывшие бизнес в Польше, Румынии, странах Балтии, находятся в шоке от того, как это, оказывается, может быть просто. С уверенностью могу сказать, что многих предпринимателей от вывоза бизнеса за границу останавливает исключительно физическая невозможность уехать из Украины. Как только границы откроют, они уедут", — говорит Сергей Доротич.

Нельзя душить бизнес во время войны

Решение правительства об отмене упрощенной системы налогообложения было правильным шагом, считает заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Правительство вынуждено считаться с требованиями Международного валютного фонда, а подобные изменения в МВФ воспринимаются очень положительно, ведь международные институты имеют свое видение необходимости реформирования системы малого бизнеса в Украине.

В то же время, не все хорошо выглядящие на бумаге изменения могут быть успешно реализованы на практике, говорит эксперт.

"Нет ничего плохого в том, что у таксистов будут кассовые аппараты или они будут выписывать квитанции, как это делается в Западной Европе. Впрочем, я пока не вижу возможностей для массового приобретения этих аппаратов, начиная с финансовых возможностей предпринимателей, заканчивая возможностями по оборудованию РРО необходимым программным обеспечением и контролем за выдачей квитанций", — объясняет экономист в комментарии "Телеграфу".

Что же касается системы налогообложения для ФОП, вопросов к ней действительно много. И хотя заниматься ее реформированием необходимо, делать это во время войны, когда бизнес оказался на грани выживания, — не лучшая идея, говорит Алексей Плотников.

"Схема создания ФОП вместо оформления наемного работника — это не уклонение от налогообложения, а его минимизация. Такая оптимизация уплаты налогов возможна в пределах действующих законов, поэтому ничего криминального в этом нет. Если это кого-то раздражает, пусть вносят поправки в законодательство, пусть четко прописывают, что этого делать нельзя. Нет ничего удивительного в том, что бизнес ищет лазейки для выживания", — отмечает эксперт.

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#Налоги #Малый бизнес #ФЛП #Данил Гетманцев