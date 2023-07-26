Зеленский отменил военные налоговые льготы: подробности

Украинский бизнес будет платить налоги по старой системе

Закон о возвращении системы налогообложения, которая действовала до начала вторжения, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информацию об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"Законопроект 8401 стал законом. Пользуйтесь", — написал он.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения украинским предпринимателям позволили вести деятельность по упрощенной системе налогообложения. Это включало в себя:

"единый налог 2%";

льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;

приостановка проведения документальных проверок;

отмена штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Принятие закона 8401 вернет все эти налоги с 1 августа, а также возобновит проверки для ряда категорий бизнеса.

Как сообщалось ранее, Гетманцев в комментарии "Телеграфу" рассказал, что возвращение "довоенной" системы налогообложения является вынужденной мерой для государства, поскольку сейчас Украина значительно увеличила свои военные расходы. При этом он подчеркнул, что возвращение налогов стоит воспринимать как один из способов пополнения военного бюджета.