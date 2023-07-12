"Специфический класс": Гетманцев рассказал, какой бизнес никогда не избавится от проверок

Депутат рассказал о результатах борьбы с контрафактом

В первом полугодии 2023 бюджет Украины получил на 62,5% акцизного налога больше, чем за первые шесть месяцев 2022-го. Это произошло благодаря борьбе с фальсификатом и нелегальным рынком подакцизных товаров.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"В январе-июне 2023 года в общий фонд госбюджета поступило более 44 млрд грн акцизного налога. Перевыполнение составило 62,5% по сравнению с фактом января-июня 2022 года. Этот существенный плюс — результат выполнения нами поручения президента о наведении порядка на рынке подакцизных товаров. Результат получен, благодаря закрытию подпольных цехов по изготовлению табачных и алкогольных изделий. Значительно оживились правоохранительные органы, даже БЭБ. Также сказывается системная работа налоговой", — считает Даниил Гетманцев.

По его мнению, бизнес, связанный с табаком и алкоголем, нуждается в постоянном контроле.

"Отечественные бизнесмены-табачники, как и алкогольный бизнес, при всем к ним уважении, это специфический класс. Я не могу сказать, что они когда-то станут на правильный путь, если их не контролировать. Сложная проблема. Это как мышца, которую нужно постоянно тренировать. Только ты уменьшаешь эти тренировки, они сразу ослабляют отдачу в бюджет", – считает депутат.

Больше о возврате довоенного налогообложения и проверок, налоговых новациях, которые стоит ожидать со вступлением в ЕС, читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев".

Как писал "Телеграф", во время войны в Украине значительно выросло подпольное производство сигарет.