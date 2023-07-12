"Специфічний клас": Гетманцев розповів, який бізнес ніколи не позбудеться перевірок

Депутат розповів про результати боротьби з контрафактом

У першому півріччі 2023 року бюджет України отримав на 62,5% акцизного податку більше, аніж за перші шість місяців 2022-го. Це сталось завдяки боротьбі з фальсифікатом і нелегальним ринком підакцизних товарів.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф".

"У січні-червні 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 44 млрд грн акцизного податку. Перевиконання склало 62,5% порівняно з фактом січня-червня 2022 року. Цей істотний плюс — результат виконання нами доручення президента щодо наведення ладу на ринку підакцизних товарів. Результат отриманий завдяки закриттю підпільних цехів з виготовлення тютюнових та алкогольних виробів. Значно пожвавилися правоохоронні органи, навіть БЕБ. Також дається взнаки системна робота податкової", — вважає Данило Гетманцев.

На його думку бізнес, який пов’язаний з тютюном та алкоголем, потребує постійного контролю.

"Вітчизняні бізнесмени-тютюнники, як і алкогольний бізнес, при всій до них повазі, це специфічний клас. Я не можу сказати, що вони колись стануть на правильний шлях, якщо їх не контролювати. Складна проблема. Це як м'яз, який треба постійно тренувати. Тільки ти зменшуєш ці тренування, вони одразу послаблюють віддачу до бюджету", – вважає депутат.

Більше про повернення довоєнного оподаткування, перевірок та податкові новації, які варто очікувати зі вступом в ЄС, читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетманцев".

Як писав "Телеграф", під час війни в Україні значно зросло підпільне виробництво цигарок.