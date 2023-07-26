Зеленський скасував військові податкові пільги: подробиці

Український бізнес сплачуватиме податки за старою системою

Закон про повернення системи оподаткування, яка діяла до початку вторгнення, було підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев у своєму Telegram.

"Законопроєкт 8401 став законом. Користуйтесь", — написав він.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення українським підприємцям дозволили вести діяльність по спрощеній системі оподаткування. Це включало:

"єдиний податок 2%";

пільги зі сплати податку для 1 та 2-ї групи;

зупинення проведення документальних перевірок;

скасування штрафних санкцій порушення використання РРО.

Ухвалення закону 8401 поверне всі ці податки з 1 серпня, а також відновить перевірки для низки категорій бізнесу.

Як повідомлялося раніше, Гетьманцев у коментарі "Телеграфу" розповів, що повернення "довоєнної" системи оподаткування є вимушеним заходом для держави, оскільки зараз Україна значно збільшила свої військові витрати. При цьому він наголосив, що повернення податків варто сприймати як один зі способів поповнення військового бюджету.