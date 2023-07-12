"Торг тут недоречний": Гетьманцев пояснив, чому податки із серпня повернуть на довоєнний рівень

Країна більше не має можливостей продовжувати широкий пільговий режим оподаткування

Цього року повернення оподаткування на довоєнний рівень є вимушеним заходом для держави, оскільки зараз Україна значно збільшила свої військові витрати. А торги щодо того, платити 2% чи 5% податку ФОП (більш поширена україномовна абревіатура ФОП) зовсім недоречні.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів в інтерв’ю "Бізнес Телеграфу".

За його словами, вперше пропозиція прозвучала на грудневому меморандумі із МВФ під моніторингову програму. Відповідно, законопроект про поновлення довоєнних податків внесли до сесійної зали наприкінці року.

"В наступному меморандумі з МВФ під програму EFF, від березня цього року, всі ці положення були чітко повторені з зазначенням дати — 1 липня. До цієї дати ми не встигли ухвалити та ввести в дію відповідний урядовий законопроєкт. Останній прийнято парламентом 30 червня. Після скасування блокуючої постанови найближчими днями закон буде направлено на підпис президенту. Тому, як і передбачено, він набуде чинності з 1 серпня. Хочу наголосити, що меморандум з МВФ — це спільна позиція економічного блоку влади: він підписувався прем'єр-міністром, міністром фінансів, головою Нацбанку і президентом. Візувався чиновниками економічного блоку Офісу президента", — сказав Гетьманцев.

Політик наголосив, що на рішення повернення оподаткування вплинула низка факторів. Головний із них — війна в країні, оскільки на другий її рік Україна значно збільшила свої військові витрати.

"Потрібно укомплектувати нові бригади, ремонтувати та відновлювати техніку для старих бригад. Воїни гинуть, треба виплачувати компенсації. Є поранені, треба їх лікувати та виплачувати кошти на відновлення здоров’я. Видатки на війну зростають. Країна не має можливостей продовжувати широкий пільговий режим оподаткування, запроваджений на початку війни", — наголосив співрозмовник видання.

Сам Гетьманцев вважає, що ці зміни справедливі для суспільства, для армії й, зрештою, для того ж бізнесу.

"Бо цей бізнес нікому не буде потрібен, якщо тут, не дай Боже, стоятимуть росіяни. Тому, хочемо ми чи ні, ми повинні максимум можливого віддавати на армію: і через податки, і через військові облігації, і через благодійність. Мені здається, що це наша національна ідея сьогодні. І торги стосовно того, сплачувати 2% чи 5% податку (для ФОПів. — Авт.) недоречні", — додав Гетьманцев.

Також важливим моментом є і те, що повернення довоєнного оподаткування має розглядатися як одне із внутрішніх джерел наповнення військового бюджету.

Повний текст інтерв’ю читайте у нашому матеріалі: Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Кабінет міністрів України стягує мільйони гривень із тих коштів, які були зібрані на підтримку Збройних сил України.