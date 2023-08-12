Сотни тысяч долларов в месяц: должны ли блоггеры платить налоги и чем живет рынок Тик-Ток и Инстаграм-рекламы

Блоггеры успешно зарабатывают, но государство не контролирует рекламное пространство

С приходом цифровизации заработок от создания забавных и обыденных видео стал новой реальностью. И хотя это может показаться непонятным большинству поколения бумеров (кому за 30 — Ред.), это становится золотым ключом к успеху талантливых и креативных мозгов.

Среди молодежи в социальных сетях на лидерские позиции давно вышел TikTok. Приблизительная аудитория среди совершеннолетних украинцев на этой платформе составляет 12 миллионов человек. В центре внимания дофаминовой ленты находятся украинские блоггеры. Они популяризируют свои контент-аккаунты на TikTok и Instagram и имеют миллионную аудиторию. У некоторых количество фолловеров переваливает за 11 млн человек.

Для таких интернет-знаменитостей социальные сети являются основным источником заработка. Получить хорошие деньги можно от спонсорских соглашений и рекламных контрактов. Так, средняя месячная прибыль популярных блогеров от продажи рекламы выходит около $30 000.

Однако вращающиеся цифры на платформах социальных сетей вызывают подозрения относительно возможных недекларируемых доходов. Неизвестно, какой процент этого рынка легален, а какой может быть связан с уклонением от налогообложения. Именно поэтому Телеграф решил узнать, как влияет заработок инфлюенсеров влияет на украинскую экономику.

Как работает монетизация на TikTok

Многие блогеры рекламируют продукцию или песни и получают деньги непосредственно от бренда или автора. А кое-кто становится даже послом бренда. Кроме монетизации ТикТок аккаунта есть возможности тестировать продукцию первым, получать персональные скидки, товары бренда бесплатно.

Поскольку политика Tik Tok стремится защитить своих пользователей, то сотрудничество блогеров является официальным. Чтобы оформить отношения между брендом и блогером, на платформе создан Creator Marketplace.

Однако украинские блоггеры не могут принять участие в этой программе и для них не доступен Creator Fund. Кто-то может использовать ФОП для сотрудничества и налогообложения полученных средств. Однако, вероятно, не все наши блоггеры зарабатывают на тиктоке легально. Тем более что пробовать рекламировать в сети можно даже с минимальным количеством подписчиков.

Влияние TikTok на экономику Украины

Чтобы узнать вклад блогеров в благосостояние страны, Телеграф поговорил с рекламной компанией, работающей с инфлюенсерами. Как рассказали в диджитале агентства Morris, сфера рекламы в социальных сетях действительно имеет простор для теневой деятельности.

— Действительно ли часть прибыли тиктокеров может иметь отношение к теневой экономике? Как реклама в соцсетях регулируется украинскими законами?

— Реклама в сети интернет может быть наименее урегулированным и наименее контролируемым государством видом рекламы в Украине. В большинстве случаев реклама ограничивается и контролируется правилами самой платформы, ее пользователями (функцией подачи жалобы на рекламу), самими блогерами и рекламодателями. И делается все это не для того, чтобы следовать законам Украины, а чтобы угодить пользователям (соц. сети), подписчикам и потенциальным клиентам (рекламодателю).

Простой пример – язык рекламы. До полномасштабного вторжения почти каждый рекламодатель ясно знал, что реклама на русском языке, к сожалению, лучше воспринималась большинством украинцев и была более эффективной. Поэтому почти весь малый и средний бизнес транслировал рекламу на русском языке. А изменилось это не тогда, когда государство стало лучше урегулировать рекламную деятельность в интернете, а только после того, как изменилось мнение общества и русскоязычная реклама стала не только вызывать хейт, но и показывать худшую статистику, чем украиноязычная.

Что касается доходов — здесь можно сравнить тиктокеров с малым бизнесом. То есть пока доходы невелики, или пока не найдется рекламодатель, отказывающийся перечислять гонорар "на карточку" шансы, что блоггер оформит ФЛП и начнет платить небольшие налоги.

Но объективности ради, за последние пять лет мы видим положительную динамику. Все больше блогеров оформляют свою деятельность официально. Однако до сих пор есть уклоняющиеся от уплаты налогов и просят об "оплате на карту".

— Можно ли проанализировать приблизительный процент активов, переводимый украинскими брендами на рекламу у тиктокеров?

— Это очень трудно сосчитать, поскольку многие компании не публикуют деталей своих бюджетов на маркетинг.

Со своей стороны, можем сказать, что процентное соотношение Инстаграм/ТикТок меняется – все больше брендов готовы тестировать новую для себя платформу. Но на сегодняшний момент лидерами в Украине остаются Инстаграм-блогеры. А, то есть оборот рекламных бюджетов в Инстаграме еще больше.

— Каковы преимущества и недостатки популярности TikTok для экономики Украины? Может ли она помочь поддержанию внутреннего спроса и стимулированию предпринимательства?

— Преимуществ мы видим больше. Во-первых – стимулирование спроса. При правильном использовании соцсети дают нам возможность захватить внимание целевой аудитории, что, в результате, увеличивает спрос на продукт.

Во-вторых, это новые рабочие места. С ростом спроса растет и конкуренция, бренды хотят становиться заметными и перетягивать внимание пользователя на себя. Поэтому все больше появляется вакансий для SMM-менеджеров, контент-маркетологов и инфлюэнс-менеджеров, ведь именно такие специалисты помогают достичь желаемых целей.

Развитие блогинга на любой платформе/соц. сети – это несомненный плюс для любого бизнеса, ведь это дополнительная возможность для продвижения и популяризации продукта (товара или услуги).

И то, что со временем общество (и блогеры как его часть) становится более осознанным, больше заботится о благосостоянии своей страны и начинает платить налоги там, где раньше "совесть позволяла" это не делать — безусловно плюс.

*Телеграф обратился к председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву, чтобы узнать известно ли государству о таких пробелах в контроле за рекламой. Однако на вопрос о возможности введения более строгого регулирования нам ответили, что не готовы это комментировать.