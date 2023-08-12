Сотні тисяч доларів на місяць: чи повинні блогери сплачувати податки та чим живе ринок Тік-Ток та Інстаграм-реклами

Блогери успішно заробляють, але держава не контролює рекламний простір

З приходом цифровізації заробіток від створення кумедних та повсякденних відео став новою реальністю. І хоча це може здатися незрозумілим більшості покоління бумерів (кому за 30 — Ред.), це стає золотим ключем до успіху для талановитих та креативних мізків.

Серед молоді у соціальних мережах на лідерські позиції давно вийшов TikTok. Приблизна аудиторія серед повнолітніх українців на цій платформі становить 12 мільйонів осіб. У центрі уваги дофамінової стрічки знаходяться українські блогери. Вони популяризують свої контент-акаунти на TikTok та Instagram та мають мільйонну аудиторію. У декого кількість фоловерів перевалює за 11 млн осіб.

Для таких інтернет-знаменитостей соціальні мережі є основним джерелом заробітку. Отримати хороші гроші можна від спонсорських угод та рекламних контрактів. Так, середній місячний прибуток популярних блогерів від продажу реклами виходить близько $30 000.

Однак цифри, що обертаються на платформах соціальних мереж викликають підозри щодо можливих недекларованих доходів. Невідомо, який відсоток цього ринку є легальним, а який може бути пов'язаний з ухиленням від оподаткування. Саме тому "Телеграф" вирішив дізнатися, як впливає заробіток інфлюенсерів впливає на українську економіку.

Як працює монетизація на TikTok

Чимало блогерів рекламує продукцію чи пісні та отримує гроші безпосередньо від бренду чи автора. А дехто стає навіть амбасадором бренду. Окрім монетизації ТікТок акаунта існують можливості тестувати продукцію першим, отримувати персональні знижки, товари бренду безплатно.

Оскільки політика Tik Tok прагне захистити своїх користувачів, то співпраця блогерів є офіційною. Щоб оформити стосунки між брендом і блогером, на платформі створено Creator Marketplace.

Однак наразі українські блогери не можуть взяти участь у цій програмі та для них не доступний Creator Fund. Хтось може використовувати ФОП для співпраці та оподаткування отриманих коштів. Однак, ймовірно, не всі наші блогери заробляють на тіктоці легально. Тим паче, що пробувати рекламувати в мережі можна навіть із мінімальною кількістю підписників.

Вплив TikTok на економіку України

Щоб дізнатися про внесок блогерів у добробут країни, Телеграф поговорив з рекламною компанією, що працює з інфлюенсерами. Як розповіли у діджитал агенції Morris, сфера реклами в соціальних мережах дійсно має простір для тіньової діяльності.

— Чи дійсно частина прибутку тіктокерів може мати відношення до тіньової економіки? Яким чином реклама в соцмережах регулюється українськими законами?

— Реклама в мережі інтернет можливо найменш врегульований і найменш контрольований державою вид реклами в Україні. В більшості випадків реклама обмежується і контролюється правилами самої платформи, її користувачами (функцією подання скарги на рекламу), самими блогерами та рекламодавцями. І робиться все це не для того, щоб слідувати законам України, а щоб догодити користувачам (соц. мережі), підписникам і потенційним клієнтам (рекламодавцю).

Простий приклад — мова реклами. До повномасштабного вторгнення майже кожен рекламодавець чітко знав, що реклама російською мовою, на жаль, краще сприймалась більшістю українців і була більш ефективною. Тому майже весь малий і середній бізнес транслював рекламу російською мовою. А змінилося це не тоді, коли держава почала краще врегульовувати рекламну діяльність в інтернеті, а лише після того, як змінилася думка суспільства і російськомовна реклама почала не лише викликати хейт, а й показувати гіршу статистику, ніж україномовна.

Що стосується доходів — тут можна порівняти тіктокерів з малим бізнесом. Тобто поки прибутки невеликі, або поки не знайдеться рекламодавець, який відмовляється перераховувати гонорар "на картку" шанси, що блогер оформить ФОП і почне платити податки невеликі.

Але, заради об’єктивності, за останні пʼять років ми бачимо позитивну динаміку. Все більше блогерів оформлюють свою діяльність офіційно. Однак досі є ті, хто ухиляються від сплати податків і просять про "оплату на картку".

— Чи можна проаналізувати приблизний відсоток активів, який переводиться українськими брендами на рекламу у тіктокерів?

— Це дуже важко порахувати, оскільки багато компаній не публікують деталей своїх бюджетів на маркетинг.

Зі свого боку, можемо сказати, що відсоткове співвідношення Інстаграм/ТікТок змінюється — все більше брендів готові тестувати нову для себе платформу. Але на сьогоднішній момент, лідерами в Україні залишаються Інстаграм-блогери. А тобто оберт рекламних бюджетів в Інстаграмі ще більший.

— Які можуть бути переваги та недоліки популярності TikTok для економіки України? Чи може вона допомогти підтримці внутрішнього попиту і стимулюванню підприємництва?

— Переваг ми бачимо більше. По-перше — стимулювання попиту. При правильному використанні, соцмережі дають нам можливість захопити увагу цільової аудиторії, що, в результаті, збільшує попит на продукт.

По-друге — це нові робочі місця. Зі збільшенням попиту зростає і конкуренція, бренди хочуть ставати помітними й перетягувати увагу користувача на себе. Саме тому все більше зʼявляється вакансій для SMM-менеджерів, контент-маркетологів та інфлюенс-менеджерів, адже саме такі спеціалісти допомагають досягнути бажаних цілей.

Розвиток блогінгу на будь-якій платформі/соц. мережі — це безперечний плюс для будь-якого бізнесу, адже це додаткова можливість для просування і популяризації продукту (товару чи послуги).

І те, що з часом суспільство (і блогери як його частина) стає більш свідомим, більше піклується про добробут своєї країни й починає платити податки там, де ще раніше "совість дозволяла" це не робити — безперечно плюс.

*Телеграф звернувся до голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, щоб дізнатися чи відомо державі про такі прогалини в контролі за рекламою. Однак на питання про можливість введення більш суворого регулювання, нам відповіли, що не готові це коментувати.