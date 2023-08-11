Остапчук показав, чим займається у Валенсії після скандалу про "неголених дівчат" (фото)

Шоумен поїхав до Іспанії з однією метою

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав на відео, чим займається в іспанській Валенсії. 38-річний шоумен, який зіткнувся з новою хвилею хейту за слова про "неголених дівчат", провів благодійну зустріч.

Ця зустріч спочатку мала відбутися 4 серпня, як заявляв раніше Остапчук, проте захід було перенесено на 11 число. Саме цієї п’ятниці шоумен виклав у сторіс Інстаграму пару відео, як фотографується на українсько-іспанському бранчі з послами України.

"За участю посла України у Королівстві Іспанія, Почесного консула України у Валенсії, Олімпійського резерву України з дзюдо", — підписав кадр телеведучий.

Скріншот відео з Остапчуком та послами України

Нагадаємо, що Володимир Остапчук як ніхто знає, скільки хейту може отримати людина всього за пару днів після необдуманих заяв. Ще не вщух скандал із шоуменом та його двома колегами, Позитивом та Богданом Бушем, які заявили, що не вважають дівчину "10 з 10", якщо вона не голиться.

На скандальні слова шоумена про те, що "дівчина має бути поголеною скрізь" відреагувала переможниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька. Також не змогла обійти ситуацію і телеведуча Маша Єфросиніна. А 11-річна дочка співачки Олі Полякової Аліса заявила, що вона "хоче бути волосатою" і їй начхати на думку дорослих чоловіків.