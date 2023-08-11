Остапчук показал, чем занимается в Валенсии после скандала о "небритых девушках" (фото)

Шоумен поехал в Испанию с одной целью

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал на видео, чем занимается в испанской Валенсии. 38-летний шоумен, который столкнулся с новой волной хейта за слова о "небритых девушках", провел благотворительную встречу.

Эта встреча изначально должна была пройти 4 августа, как заявлял ранее Остапчук, однако мероприятие было перенесено на 11 число. Именно в эту пятницу шоумен выложил в сторис Инстаграма пару видео, как фотографируется на украино-испанском бранче с послами Украины.

"При участии посла Украины в Королевстве Испания, Почетного консула Украины в Валенсии, Олимпийского резерва Украины с дзюдо", — подписал кадр телеведущий.

Скриншот видео с Остапчуком и послами Украины

Напомним, что Владимир Остапчук как никто знает, как много хейта может получить человек всего за пару дней после необдуманных заявлений. Еще не утих скандал с шоуменом и его двумя коллегами, Позитивом и Богданом Буше, которые заявили, что не считают девушку "10 из 10", если она не бреется.

На скандальные слова шоумена о том, что "девушка должна быть выбритой везде" отреагировала победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая. Также не смогла обойти возникшую ситуацию и телеведущая Маша Ефросинина. А 11-летняя дочь певицы Оли Поляковой Алиса заявила, что она "хочет быть волосатой" и ей плевать на мнениевзрослых мужчин.