Победительница Холостяка-12 Лозовицкая показала себя без фотошопа: "У меня есть растяжки и целлюлит" (фото)

Модель отреагировала на скандал с Остапчуком и Буше, которые оконфузились заявлением о депиляции девушек

Скандальные слова Владимира Остапчука о том, что "девушка должна быть выбритой везде", продолжают обсуждать в сети. На это отреагировала и модель, победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.

Инфлюенсерка заявила, что девушки должны ухаживать за собой, но не ради оценивания их мужчинами. Об этом Лозовицкая пишет на своей странице в Instagram.

Так, модель на фоне скандала опубликовала снимки без фотошопа. Лозовицкая показала, что на ее теле есть целлюлит и растяжки.

"Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщины. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело с утра может отекти. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго", — говорится в публикации.

По словам Лозовицкой, девушки должны заботиться о себе, своем теле и здоровье, но не для того, чтобы кто-то ставил оценки. Блогерша считает, что подобным высказываниям, прозвучавшим в шоу Остапчука, нет места в инфопространстве нормального сознательного общества.

Екатерина Лозовицкая не скрывает целлюлит и растяжки на своем теле

Ранее "Телеграф" сообщал, что и другие девушки-знаменитости часто делятся снимками без прикрас. Накануне актриса Ольга Сумская показала себя без макияжа.