Переможниця Холостяка-12 Лозовицька показала себе без фотошопу: "У мене є розтяжки та целюліт" (фото)

Модель відреагувала на скандал із Остапчуком та Буше, які осоромилися заявою про депіляцію дівчат

Скандальні слова Володимира Остапчука про те, що "дівчина має бути поголеною скрізь", продовжують обговорювати у мережі. На це відреагувала і модель, переможниця 12-го сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька.

Інфлюєнсерка заявила, що дівчата повинні доглядати себе, але не заради оцінювання їх чоловіками. Про це Лозовицька пише на своїй сторінці в Instagram.

Так, модель на тлі скандалу опублікувала знімки без фотошопу. Лозовицька показала, що на її тілі є целюліт та розтяжки.

"Я не 10 з 10. У мене є розтяжки. У мене є целюліт. У мене є зморшки. У мене бувають синці під очима. Моє тіло з ранку може мати набряк. У мене росте волосся не тільки на голові... І цей список цілком нормальних речей можна продовжувати ще дуже довго", — йдеться у публікації.

За словами Лозовицької, дівчата мають дбати про себе, своє тіло та здоров’я, але не для того, щоб хтось ставив оцінки. Блогерка вважає, що подібним висловлюванням, які пролунали у шоу Остапчука, немає місця в інфопросторі нормального свідомого суспільства.

Катерина Лозовицька не приховує целюліт та розтяжки на своєму тілі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інші дівчата-знаменитості часто діляться знімками без прикрас. Напередодні актриса Ольга Сумська показала себе без макіяжу.