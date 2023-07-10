Втомлена, але така вродлива: 56-річна Ольга Сумська показала себе без макіяжу (фото)

Шанувальники засипали актрису компліментами

Відома українська Роксолана, актриса Ольга Сумська у свої 56 років все ще залишається неймовірною красунею, як і її екранна героїня. Знаменитість не приховує від своїх фанів свою "справжню" зовнішність та періодично публікує у своїх соцмережах знімками без макіяжу.

У своєму особистому блозі в Інстаграмі Ольга В’ячеславівна 10 липня знову поділилася таким фото "без прикрас". Актриса постала перед своїми передплатниками зовсім без макіяжу, що підтверджують невеликі синці під очима, які вона "не замальовувала", а також скуйовджене біляве волосся, яке вона мабуть ще не встигла вкласти в зачіску.

"Залишається надія... І віра... Цим живемо..." — філософськи підписала фото Сумська.

У коментарях передплатники закидали акторку компліментами, і підкреслили, що вона має чудовий вигляд навіть втомленою. Зазначимо, що серед перших, хто написав Сумській у коментарях, — її колега, актор Тарас Цимбалюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська актриса Ольга Сумська показала, де ховається під час повітряних тривог та обстрілів. У своєму гардеробі зірка влаштувала домашнє "бомбосховище".