Уставшая, но такая красивая: 56-летняя Ольга Сумская показала себя без макияжа (фото)

Поклонники засыпали актрису комплиментами

Известная украинская Роксолана, актриса Ольга Сумская в свои 56 лет все также остается невероятной красавицей, как и ее экранная героиня. Знаменитость не скрывает от своих фанов свою "настоящую" внешность и периодически публикует в своих соцсетях снимками без макияжа.

В своем личном блоге в Инстаграм Ольга Вячеславовна 10 июля снова поделилась таким фото "без прикрас". Актриса предстала перед своими подписчиками совсем без макияжа, что подтверждают небольшие синяки под глазами, которые она "не зарисовывала", а также взъерошенные белокурые волосы, которые она видимо еще не успела уложить в прическу.

"Остается надежда… И вера… Этим живем…" — философски подписала фото Сумская.

В комментариях подписчики забросали актрису комплиментами, и подчеркнули, что она прекрасно выглядит даже уставшей. Отметим, что среди первых, кто написал Сумской в комментариях — ее коллега, актер Тарас Цымбалюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская актриса Ольга Сумская показала, где прячется во время воздушных тревог и обстрелов. В своем гардеробе звезда устроила домашнее "бомбоубежище".