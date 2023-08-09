Оголенная Маша Ефросинина отреагировала на скандальные слова Остапчука об эпиляции (фото)

Ведущая опубликовала "голое" селфи и прокомментировала нашумевшее заявление о девушках "10 из 10"

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина отреагировала на скандальные слова Владимира Остапчука о том, "девушка должна быть выбритой везде". Знаменитость заявила, что бреет себя там, где хочет, и делает это не для кого-то.

Комментарий на скандал по поводу эпиляции Ефросинина написала на своей странице в Instagram. Там же звезда разместила оголенное селфи.

Так, Ефросинина заявила, что бреется, стрижется и одевается так, как хочется именно ей. То же касается и беременности: "Не хочу – не беременею".

"Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать на то, что что-то у нас не так", — говорится в публикации.

Ефросинина добавила, что "должна быть" ей может сказать только один человек в этой жизни – она сама. "Советчикам" же ведущая дала необычную рекомендацию: "Сначала возьмите сантиметры, и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги".

Ранее "Телеграф" сообщал, что к бурному обсуждению эпиляции, которое возникло после шоу с Остапчуком, Буше и Позитивом, присоединилась в сети победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая. Модель возмутилась скандальным словам и в ответ показала свое тело без прикрас, с растяжками и целлюлитом.