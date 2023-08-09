Оголена Маша Єфросиніна відреагувала на скандальні слова Остапчука про епіляцію (фото)

Ведуча опублікувала "голе" селфі та прокоментувала гучну заяву про дівчат "10 з 10"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відреагувала на скандальні слова Володимира Остапчука про те, що "дівчина має бути поголеною скрізь". Знаменитість заявила, що голить себе там, де хоче, і робить це не для когось.

Коментар на скандал із приводу епіляції Єфросиніна написала на своїй сторінці в Instagram. Там же зірка розмістила оголене селфі.

Так, Єфросиніна заявила, що голиться, стрижеться та одягається так, як хочеться саме їй. Те саме стосується і вагітності: "Не хочу – не вагітнію".

"Для себе, дівчата, кожна з нас і є 10 із 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати на те, що щось в нас не так", — йдеться у публікації.

Єфросиніна додала, що "маєш бути" їй може сказати лише одна людина в цьому житті – вона сама. "Радникам" ведуча дала незвичайну рекомендацію: "Спершу візьміть сантиметри, та позамірюйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до бурхливого обговорення епіляції, яке виникло після шоу з Остапчуком, Буше та Позитивом, приєдналася в мережі переможниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька. Модель обурилася скандальними словами і у відповідь показала своє тіло без прикрас, з розтяжками та целюлітом.