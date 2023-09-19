Польский опыт для Украины: как Гетманцев хочет изменить налоги для ФОПов и что об этом думают эксперты

Для некоторых ФОПов налог может вырасти втрое

Проблема уплаты налогов и наполнения казны по-прежнему остается актуальной для государства в условиях полномасштабной войны с россией. Решить ее взялся глава комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев, желающий обложить украинских ФОПов налогами по "польской" системе.

Об этом политик заявил в интервью изданию Новини.LIVE. "Телеграф" разбирался, что имел ввиду нардеп и к чему стоит готовиться украинским плательщикам единого налога.

Как в Польше: до 20% со всего дохода — как хочет Гетманцев

Политик отметил, что единый налог превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса и потому необходима его реформа.

Провести эту реформу Гетманцев предлагает через польский опыт налогообложения, согласно которому, во-первых, предусматривается больший лимит по операциям — 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн гривен. Кроме того, разные виды деятельности облагают разными ставками налога. К примеру, с торговли взимают 3%. Низкие они у производства. А вот налоги на услуги составляют от 12 до 20%.

"Мы в первую очередь говорим о справедливости налогообложения. Наша задача — отделить малый бизнес от среднего и крупного. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса. Те же РРО необходимы для того, чтобы отслеживать превышение лимитов по операциям ФОПа", — говорит о преимуществе данного изменения для государства Даниил Гетманцев.

В целом, как подчеркнул политик, ни в коем случае нельзя делать так, чтобы крупный и сверхбольшой бизнес искусственно через схемы превращался в малый.

Четыре схемы: как ФОПы платят налоги в Польше

"Телеграф" изучил систему налогообложения для малого и среднего бизнеса в соседней Польше, где при регистрации бизнеса можно выбрать один из четырех вариантов уплаты налога:

1) базовый — если доход ФОПа не превышает 120 000 злотых (1 млн 20 тыс. грн) то налог платится по ставке 12%, но из суммы налога вычитаются 3600 злотых. То есть, при доходе в 120 тысяч злотых вы должны будете отдать не 14 400 злотых, а лишь 10 800 (91 800 гривен). Если доход превышает 120 000 злотых , то вы заплатите 10 800 злотых со 120 тысяч дохода и 32% с суммы, превышающей эту цифру. Так, при доходе в 200 000 злотых отдать придется 10 800 плюс 32% от 80 тысяч злотых, т. е. 25 600 злотых, или всего 36 400 злотых;

— если доход ФОПа (1 млн 20 тыс. грн) то налог платится по ставке 12%, но из суммы налога вычитаются 3600 злотых. То есть, при доходе в 120 тысяч злотых вы должны будете отдать не 14 400 злотых, а лишь 10 800 (91 800 гривен). Если доход , то вы заплатите 10 800 злотых со 120 тысяч дохода и 32% с суммы, превышающей эту цифру. Так, при доходе в 200 000 злотых отдать придется 10 800 плюс 32% от 80 тысяч злотых, т. е. 25 600 злотых, или всего 36 400 злотых; 2) линейный налог — это наиболее прямой аналог единого налога в Украине, правда, ставка тут гораздо выше — 19% и применяется ко всем. Этот вариант обычно используют предприниматели, имеющие доход куда выше 120 тысяч злотых, так как "лишние" суммы выше этого порога в таком случае облагаются по ставке в 19%, а не 32% как в базовом варианте;

— это наиболее прямой аналог единого налога в Украине, правда, ставка тут гораздо выше — 19% и применяется ко всем. Этот вариант обычно используют предприниматели, имеющие доход куда выше 120 тысяч злотых, так как "лишние" суммы выше этого порога в таком случае облагаются по ставке в 19%, а не 32% как в базовом варианте; 3) паушальный налог — именно тот вариант, о котором говорит Даниил Гетманцев, предполагает лимит доходов в 2 млн евро и налоговую ставку от 2 до 17% в зависимости от вида деятельности. Так, продажа выращенной предпринимателем сельхозпродукции облагается ставкой в 2%, а самый высокий уровень в 17% — касается единоличной профессии без нанятых работников: нотариусов, адвокатов, консультантов;

— именно тот вариант, о котором говорит Даниил Гетманцев, предполагает лимит доходов в 2 млн евро и налоговую ставку от 2 до 17% в зависимости от вида деятельности. Так, продажа выращенной предпринимателем сельхозпродукции облагается ставкой в 2%, а самый высокий уровень в 17% — касается единоличной профессии без нанятых работников: нотариусов, адвокатов, консультантов; 4) налоговая карта — являет собой систему местного налога, размер которого зависит от ряда факторов на месте вроде рода деятельности, числа работников, количества жителей в городе или районе, где расположен бизнес и другого.

Как несложно догадаться, предлагаемый Даниилом Гетманцевым паушальный налог, действительно, делает уклонение от налогов с помощью регистрации ФОПом работника более "дорогим" для крупного бизнеса.

С другой стороны, если речь идет об IT-предпринимателе, который на субподряде выполняет работу для более крупной компании, для него налог вырастет втрое — с нынешних 5% в Украине, до 15%, которые платят айтишники в Польше.

Эксперты в целом "за", но есть нюансы

По словам опрошенных "Телеграфом" экспертов, идея внедрения подобного опыта выглядит положительной, но имеет ряд нюансов.

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, он частично поддерживает Даниила Гетманцева, так как 3-я группа единого налога, действительно, превратилась в схему для минимизации налогов плательщиками на общей системе налогоообложения. Но перекрытие одной схемы законом не решит проблем неэффективной налоговой системы в целом, которые гораздо глобальнее.

Борис Кушнирук

"Останется налог на доходы физлиц, который стоило бы снизить до двух ставок в 10 и 13%, налог на добавленную стоимость, с которым также часто "играют" в той же 3-й группе единого налога. Его бы я рекомендовал снизить до 15%, а чтобы компенсировать потери местных бюджетов от снижения ставок налога на доходы физлиц, следует ввести коммунальный налог в 5% с продаж, средства от уплаты которого будут поступать в местные бюджеты,

Уплату и администрирование НДС целесообразно перевести на криптогривны, что фактически полностью исключит возможности для злоупотребления с ним как со стороны плательщиков налогов, так и фискальных органов.

Также для малого и среднего бизнеса (МСБ) необходимо ввести уплату единого соцвзноса (ЕСВ) лишь с минимальной зарплаты, как это сейчас есть для ФОПов и IT-шников, потому что затраты на фонд оплаты труда в совокупных затратах у них значительно выше, нежели у крупных предприятий. Именно существующая модель уплаты ЕСВ порождает массовую "тенизацию" деятельности МСБ.

Кроме этого, следует налог на прибыль трансформировать в налог на выведенный капитал. Только такой системный подход к изменениям системы налогообложения и уплате социальных взносов позволит стимулировать бизнес-активность, выведет его из "тени", уберет большую часть злоупотреблений в налоговой системе" — подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Доктор экономических наук Алексей Плотников к положительным сторонам предложения Даниила Гетманцева отнес саму идею внедрения опыта страны-члена Евросоюза, что сделает нашу налоговую систему более понятной для европейцев, особенно в свете стремления Украины к членству в ЕС.

"Другой вопрос — следует ли предпринимать подобные шаги в военное время, когда бизнес особенно остро реагирует на любое изменение, тем более в условиях падения доходов населения, а значит, и бизнеса? Предпринимателей вполне устраивает существующая система, а ее изменение вызывает их недовольство, вплоть до митингов и выступлений", — говорит о негативном опыте возможного принятия "польского" опыта в Украине.

А тем временем, как показал проект бюджета на 2024-й год, Украина живет главным образом на кредиты западных партнеров, а собственные средства направляет в основном на войну.