Попытки ввести двойное налогообложение игорного бизнеса и банковского сектора обернутся потерями бюджета, — СМИ

Тема взимания налогов дважды с тех же доходов далеко не нова.

Попытка ввести двойное налогообложение рынка азартных игр и банковской сферы приведет к росту доли теневого рынка, росту ставок банковских комиссий и, конечно, к росту расходов клиентов и падению доходов государственного бюджета.

Об этом пишет издание "Апостроф" в статье "Банкам и геймингу, показавшим хорошие результаты, грозит двойное налогообложение".

"Тема взимания налогов дважды с одних и тех же доходов не нова. Так было с амнистией капиталов. Так сейчас есть с волонтерским собранием. В ближайшее время могут быть дестабилизированы еще два рынка — финансов и гейминга", — говорится в статье.

По данным СМИ, эксперимент с двойным налогообложением игорного бизнеса приведет к оттоку игроков в теневой рынок. Вместе с уменьшением спроса на легальные игры упадут и доходы компаний, а с ними налоги.

"Получается так, что человек делает ставку за собственные деньги (доход от бизнеса, зарплату, премии, проценты по депозитам и т.п.), с которых уже были удержаны НДФЛ, ВС, налог на проценты по депозитам и тому подобное, а его заставляют платить еще раз те же 18%, которые также платит и компания. Это уже не двойное, а тройное налогообложение.", — говорится в статье.

Что касается банков, в случае применения дополнительного налога 5%, банки в лучшем случае лишат клиентов приятных вознаграждений – бонусов и кэшбеков, в худшем – повысят комиссии и другие платежи за обслуживание.