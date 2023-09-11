Спроби запровадити подвійне оподаткування грального бізнесу і банківського сектора обернуться втратами бюджету, — ЗМІ

Тема стягування податків двічі з тих самих доходів далеко не нова.

Спроба запровадити подвійне оподаткування ринку азартних ігор і банківської сфери призведе до зростання частки тіньового ринку, зростання ставок банківських комісій і, звісно, до зростання витрат клієнтів банків і падіння доходів державного бюджету.

Про це пише видання "Апостроф" в статті "Банкам і геймінгу, які показали гарні результати, загрожує подвійне оподаткування".

Тема стягування податків двічі з одних і тих же доходів не нова. Так було з амністією капіталів. Так зараз є з волонтерськими зборами. Найближчим часом можуть бути дестабілізовані ще два ринки — фінансів та геймінгу", — йдеться у статті.

За даними ЗМІ, експеримент із подвійним оподаткуванням грального бізнесу призведе до відтоку гравців у тіньовий ринок. Разом зі зменшенням попиту на легальні ігри, впадуть і доходи компаній, а з ними податки.

"Виходить так, що людина робить ставку за власні гроші (дохід від бізнесу, зарплату, премії, проценти з депозитів тощо), з яких вже були утримані ПДФО, ВЗ, податок на проценти з депозитів тощо, а її змушують платити ще раз ті самі 18%, які також платить і компанія. Це вже не подвійне, а потрійне оподаткування.", — йдеться в статті.

Що стосується банків, у разі застосування додаткового податку 5%, банки в кращому випадку позбавлять клієнтів приємних винагород — бонусів і кешбеків, у гіршому — підвищать комісії та інші платежі за обслуговування.