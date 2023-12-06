Молочники звернулись до посольства Болгарії для встановленню діалогу з болгарськими виробниками молока

Пряма комунікація між молочними бізнесами України та Болгарії може зменшити торгову напругу

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) звернулася до посольства Болгарії в Україні з проханням посприяти у встановленні партнерських взаємовідносин з репрезентативними болгарськими бізнес-асоціаціями, виробниками та переробниками молока, щоб налагодити відкритий діалог та взаємовигідну співпрацю. Про це йдеться в листі СМПУ до посольства.

Причина звернення — болгарські виробники ініціюють обмеження на імпорт українського сухого молока.

"СМПУ з великим занепокоєнням сприйняло інформацію про те, що болгарські фермери вимагають запровадити обмеження на імпорт молочної продукції з України, зокрема сухого знежиреного молока", — йдеться в зверненні СМПУ до болгарського посольства.

Тема обмеження експорту сухого молока до Болгарії досить чутлива для українських виробників, стверджує виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. Але вирішувати цю проблему потрібно в діалозі, вважає він.

"Так звана "вільна" торгівля України з Європою знову дає збій та створює нову напругу, тепер по сухому молоку. Ми не бачимо загроз для фермерів Болгарії з боку українського експорту цієї продукції. Проте ображатися чи звинувачувати наших партнерів не збираємось. Наша позиція — вислухати, зрозуміти і домовитись. Тому ми прагнемо побудувати відкритий діалог з болгарською стороною на основі прозорості та взаємоповаги", — стверджує Арсен Дідур.

Він також зауважив, що Спілка відчуває підтримку у відстоюванні інтересів експортерів молока з боку Міністерства аграрної політики України в особі міністра Миколи Сольського.