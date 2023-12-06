Молочники обратились в посольство Болгарии для установления диалога с болгарскими производителями молока

Прямая коммуникация между молочными бизнесами Украины и Болгарии может снизить торговое напряжение

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) обратился в посольство Болгарии в Украине с просьбой оказать содействие в установлении партнерских взаимоотношений с репрезентативными болгарскими бизнес-ассоциациями, производителями и переработчиками молока, чтобы наладить открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом говорится в письме СМПУ в посольство.

Причина обращения – болгарские производители инициируют ограничения на импорт украинского сухого молока.

"СМПУ с большой обеспокоенностью воспринял информацию о том, что болгарские фермеры требуют ввести ограничения на импорт молочной продукции из Украины, в том числе сухого обезжиренного молока", — говорится в обращении СМПУ в болгарское посольство.

Тема ограничения экспорта сухого молока в Болгарию достаточно чувствительна для украинских производителей, утверждает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. Но решать эту проблему следует в диалоге, считает он.

"Так называемая "свободная" торговля Украины с Европой снова дает сбой и создает новое напряжение, теперь по сухому молоку. Мы не видим угроз для фермеров Болгарии со стороны украинского экспорта этой продукции. Однако обижаться или винить наших партнеров не собираемся. Наша позиция — выслушать, понять и договориться. Поэтому мы стремимся построить открытый диалог с болгарской стороной на основе прозрачности и взаимоуважения", — утверждает Арсен Дидур.

Он также отметил, что Союз ощущает поддержку в отстаивании интересов экспортеров молока со стороны Министерства аграрной политики Украины в лице министра Николая Сольского.