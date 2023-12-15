Що відбувається з "Укрнафтобурінням": "мамкіни управлінці", відчай команди чи кричуща профнепридатність

Колишній керівник ПАТ Михайло Бакуненко різко розкритикував управлінців УНБ за розвал важливого видобувного підприємства

Те, що відбувається з компанією ПАТ "Укрнафтобуріння" за останні вісім місяців, а особливо – за ці два тижні, виходить за межі будь-якої норми. Потрібно застерегти це важливе підприємство від негативних подій чи їх наслідків.

Про це у своєму Facebook-акаунті заявив голова правління компанії JKX Oil & Gas Михайло Бакуненко (ексголова правління УНБ, але дотичний до діяльності ПАТ як посадова особа JKX – одного із чинних акціонерів держкомпанії).

"Новий менеджмент УНБ з перших же днів почав робити досить "цікаві" речі. Перше, що зробили "мамкіни управлінці" УНБ, – це відклали реалізацію газу "до зими", начебто ціни будуть вищими. Як результат – у підземних сховищах накопичено близько 240 млн кубометрів газу. До речі, всі податки за газ (який на той момент ще не був видобутим) були сплачені передчасно за мого керівництва з огляду на ризики. Так от. Ціновий пік цього року пройдено в серпні-жовтні, поточні ціни на газ вже знизилися на 3000 – 4000 грн грн/тис м куб. Нескладно порахувати втрачений додатковий чистий прибуток у сумі понад півмільярда гривень, прямі втрати бюджету (ПДВ та податок на прибуток) – понад 250 мільйонів гривень", — наголосив він.

По-друге, за словами топменеджера JKX, нові керманичі поділили команду УНБ на своїх та чужих, і звільнили всіх, хто працював у компанії понад три роки. Всупереч наявному рівню компетентності.

"А нещодавно відбулося те, що взагалі ставить існування УНБ під велике питання, — продовжив Бакуненко. — Всупереч чинному законодавству та здоровому глузду чинний менеджмент компанії зупинив видобуток 1 грудня 2023 р. Але для цього не було жодних юридичних підстав: зупинка могла відбутися не раніше анулювання Держгеослужбою спеціального дозволу на користування надрами №6349, тобто лише 4 грудня. За цей час керівництво компанії могло вжити заходів для відновлення дозволу, але ніхто нічого не зробив.

А ще ніхто нічого й досі не може зробити з тим, що видобуток на Сахалінському родовищі падає. І це попри публічні обіцянки керівництва "Укрнафти" збільшити річний видобуток нафти на 14%. Вже на момент втрати ліцензії УНБ видобуває на 220 тис. куб м менше газу, ніж ми. Поточна експлуатація свердловини родовища – це ознака або відчаю теперішньої команди, або кричущої профнепридатності. Не можна спочатку глушити одну свердловину, а потім очікувати від неї хоч якийсь дебіт. А замість ремонту іншої свердловини, розжимати її та проводити заборонений тип технічної експлуатації. Якщо що, то в розетку пальці теж не можна".

Він також додав, що у сухому залишку маємо наступну ситуацію: на рахунках УНБ є 1,8 млрд грн, а компанія навіть не розпочинає запланованих ще торік нових проєктів (буріння свердловини №87, капітальний ремонт двох свердловин та відновлення пробуреної ще за радянських часів свердловини), "в тебе заповнені сховища газом, твоя комерційна стратегія не працює, ти на додаток до всього втрачаєш право на видобуток. Йшов 6-й місяць "управління" з метою "недопущення чи запобігання перериванню функціонування УНБ та/або ризику збою у постачанні природного газу".

"Поки я працював як голова правління УНБ, підприємство досягло значних результатів. Ми щороку оновлювали майбутні стратегії підтримки та розвитку бізнесу. Оновлювали менеджмент, підбирали професіоналів із відповідними компетенціями та досвідом. Це було складно, але варто того, чого ми разом досягли. Я й зараз докладаю всіх зусиль задля збереження створеної мною команди фахівців, звісно вже за межами УНБ. Очевидно, що в нинішніх умовах УНБ вже не зможе відновити якість та рівень своєї діяльності співставної до моменту припинення видобутку вуглеводнів на Сахалінському родовищі. То що ж може відбутися далі?", — питає голова правління JKX.

Топменеджер також пояснив, якщо говорити про ліцензії, то чинне законодавство з надрокористування визначає всього два способи отримання спецдозволів: аукціон та поза аукціоном. Проводити аукціон "у поточній ситуації – це фарс". Ніхто не купить спецдозвіл, якщо немає контролю над компанією. Без аукціону – складно, є нюанси.

"Як там справи з ефективним управлінням, АРМА?" — риторично резюмував Бакуненко.