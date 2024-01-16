Полювання на таксистів: чому послуга таксі може подорожчати

Початок року став не дуже добрим для таксистів. Їх перевіряють податківці. Перший автомобіль вже вилучили. Далі буде.

З початку року податківці займаються таксистами. Перевіряють, чи є в авто касові апарати, чи видають клієнтам чеки, чи має водій взагалі право таксувати.

У порушників можуть навіть забрати авто. Як повідомило головне управління ДПС у Київській області, у січні цього року вилучення транспортного засобу вже було. І, схоже, це лише початок, бо рейди тривають.

Таксисти панікують, та кажуть, що з урахуванням нових ризиків тарифи можуть зрости, як мінімум, на 10-20%, бо інакше, буцім-то, "невигідно працювати". "Бізнес-Телеграф" розбирався, що загрожує таксистам, та як це вплине на вартість перевезень.

ФОП і чек

Податківці неочікувано вийшли на масові рейди. Перевіряють таксі на стоянках, прикидаються "замовниками", вимагають у водіїв документи про реєстрацію фізособи- підприємця та касові апарати й чеки за розрахунки.

Як повідомило головне управління ДПС у Київській області, у січні співробітники відділу фактичних перевірок разом з поліцейськими вже документували факти надання послуг "неофіційно зайнятою фізичною особою, що не зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності". На порушників складають адмінпротоколи, є навіть випадки вилучення авто.

Про перевірки — вже у масштабах всієї країни — заявила також Державна податкова служба. ДПС відзвітувала про рейди у Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Полтавській областях. Податкова попереджає таксистів: треба реєструватися та встановлювати РРО для уникнення "негативних наслідків у майбутньому".

Таксистів після 24 лютого 2022 року взагалі ніхто не чіпав. Був мораторій на податкові перевірки. Та восени минулого року його скасували. Плюс посилили вимоги по касовим апаратам для всього бізнесу, у тому числі, й для таксистів.

Зараз касові апарати взагалі в зоні особливої уваги податківців. За даними Опендатабот, за неповний 2023 рік податкова служба виписала порушникам штрафів на 1,65 млрд гривень, що втричі перевищує показники за 2021 рік, та майже вдесятеро — за 2022 рік.

"Вимога щодо фіскалізації ринку таксі стосується всіх, хто на ньому працює. Ця галузь не є пріоритетною в контексті здійснення податкового контролю. Та це не звільняє від обовʼязку встановлення РРО. Тому закликаю всіх суб`’єктів господарювання не уникати виконання цього обовʼязку", — сказав "Бізнес-Телеграфу" голова профільного податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Але ж будь-хто з вулиці не може просто взяти й встановити касовий апарат. Для цього потрібно мати реєстрацію в якості підприємця, "бізнесовий" банківський рахунок, перебувати на обліку у податковій тощо. Тож просте питання — чи є у вашому таксі касовий апарат — тягне за собою купу додаткових. Чи зареєстрований водій як ФОП, чи має він ліцензію на право працювати в таксі?

Орієнтовна структура видатків українців по банківських картках

А більшість таксистів всього цього не мають. Як зазначили в головному управлінні ДПС у Київській області з посиланням на дані Української таксомоторної асоціації, в країні налічується близько 220 000 таксистів. І переважна кількість з них — неофіційно зайняті та не зареєстровані як суб`’єкти підприємницької діяльності. А це — стаття 164 Адмінкодексу, що передбачає штраф від тисячі до 5 000 неоподаткованих мінімумів (17-85 000 гривень) з конфіскацією засобів виробництва (у випадку з таксистами — автомобіля). Плюс ще 1700-3400 гривень штрафу за відсутність касового апарату.

Тобто, будь-яка поїздка для більшості таксистів може виявитися "золотою". То що ж тепер — ринок таксі зупиниться?

Таксі зупиниться чи подорожчає?

Податкові рейди поки що не дуже вдарили по ринку таксі. "Кількість машин таксі не зменшилася, всі працюють, перевірки, хоча й ідуть, але не надто масово. Та це й зрозуміло — дуже важко зловити на гарячому більше 200 тисяч таксистів", — каже очільник Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк. Але, на його думку, податкові перевірки якісь "дивні".

"Незрозуміло, чому взялися за водіїв, а не за диспетчерські служби. Адже їх перевірити значно легше, у них є база водіїв, що на них працюють, всі дані про авто. У законі про транспорт чітко прописано, що диспетчерські служби можуть співпрацювати лише з легальними таксистами — тими, що зареєстровані як підприємці чи є найманим персоналом, мають ліцензію. Та не вказана відповідальність за порушення цієї норми, що дозволяє посередникам набирати у таксі будь-кого", — говорить Антонюк.

Диспетчерські служби — це посередники, що приймають замовлення від пасажирів та передають їх зареєстрованим у їхніх базах водіям. За передачу замовлень вони отримують комісію (в середньому 25% від вартості поїздки). За такою схемою в Україні працює більшість служб таксі, включаючи лідерів ринку: Uklon, Bolt, Uber.

І це дуже не подобається класичним службам таксі, що мають власні автопарки та штат найманих водіїв, і як наслідок — вищі тарифи. Як каже Антонюк (він є співзасновником такої класичної служби — "Еліт таксі"), профільна асоціація вже давно пропонувала навести лад на ринку та змусити "диспетчерів" платити податки та бути податковими агентами для таксистів, яким вони перераховують гроші за замовлення. Така норма була в одному з проектів закону про ринок таксі. Та до його розгляду справа так і не дійшла. Як вважають деякі перевізники — через сильне лоббі "диспетчерів".

Тобто, нинішня "зачистка" таксистів може свідчити про нову хвилю боротьби за переділ ринку, ємність якого Антонюк оцінює приблизно у 30-40 млрд гривень на рік.

Та Антонюк обурюється, що п перевірками вдарили по таксистах, та ще й у розпалі війни. "Для водія робота в таксі, можливо, єдина можливість хоч щось заробити. Рахуємо, що значать вимоги податківців. Касовий апарат — 300 доларів плюс щомісячне обслуговування. Програмне забезпечення, яке пропонує податкова у якості безкоштовного РРО, працює дуже погано, тож доведеться витрачатися. Та це лише початок. Не всі водії зможуть розібратися в тонкощах роботи касових апаратів, а помилки у видачі чеків — це штраф на 50% від суми чеку. Це що, бухгалтера наймати?", — дивується Антонюк. Саме вимога по РРО, за його словами, лякає таксистів найбільше. Реєстрація в кості ФОП не така обтяжлива, хоча й на неї погодяться далеко не всі. Особливо, якщо таксі — не основна робота, а дише додатковий заробіток.

Тому бажаючих таксувати може поменшати. Їх вже й так стало менше, через мобілізацію, — каже Антонюк.

Таксист з Києва Максим, з яким поспілкувався "Бізнес-Телеграф", каже, що з новими ризиками тарифи на перевезення мають зрости хоча б на 10-20%. Тарифи встановлюють не таксисти, а диспетчерські служби (точніше, програмне забезпечення, яке реагує на реальний попит та відповідно корегує вартість перевезення). Але, якщо кількість автівок таксі зменшиться, то тарифі дійсно можуть зрости, бо попит буде перевищувати пропозицію.

Що про все це думають великі "диспетчери" — Bolt, Uklon, Uber? "Бізнес-Телеграф" звернувся до них з проханням прокоментувати ситуацію, та офіційних відповідей поки що не отримав від жодної з компаній.

Неофіційно у Bolt запевнили, що для реєстрації у базі служби та початку співпраці водію достатньо надати документи на авто (техпаспорт), водійське посвідчення, контактні дані та номер банківської карти для зарахування виплат за виконані замовлення.

Реєстрація ФОП та наявність касового апарату не потрібна, — сказали "Бізнес-Телеграфу" У службі технічної підтримки Bolt. "Це не служба таксі,а сервіс пошуку попутників, тому реєстрація в якості фізособи -підприємця не потрібна", — пояснили у Bolt.

Та, схоже, податківці так не вважають. І тому водіям доведеться самотужки доводити, що вони не таксисти, а просто підвозять попутників.