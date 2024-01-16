Охота на таксистов: почему услуга такси может подорожать

Начало года стало не очень хорошим для таксистов. Их проверяют налоговики. Первый автомобиль уже изъяли. Продолжение следует.

С начала года налоговики занимаются таксистами. Проверяют, есть ли в авто кассовые аппараты, выдают ли клиентам чеки, имеет ли водитель вообще право таксировать.

У нарушителей могут даже забрать авто. Как сообщило главное управление ГНС в Киевской области, в январе этого года изъятие транспортного средства уже было. И, похоже, это только начало, потому что рейды продолжаются.

Таксисты паникуют и говорят, что с учетом новых рисков тарифы могут вырасти, как минимум, на 10-20%, потому что иначе, вроде бы, "невыгодно работать". "Бизнес-Телеграф" разбирался, что угрожает таксистам и как это повлияет на стоимость перевозок.

ФЛП и чек

Налоговики неожиданно вышли на массовые рейды. Проверяют такси на стоянках, прикидываются заказчиками, требуют у водителей документы о регистрации физлица-предпринимателя и кассовые аппараты и чеки за расчеты.

Как сообщило главное управление ГНС в Киевской области, в январе сотрудники отдела фактических проверок вместе с полицейскими уже документировали факты предоставления услуг "неофициально занятым физическим лицом, не зарегистрированным как субъект предпринимательской деятельности". На нарушителей составляют админпротоколы, есть даже случаи изъятия авто.

О проверках – уже в масштабах всей страны – заявила также Государственная налоговая служба. ГНС отчиталась о рейдах в Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Полтавской областях. Налоговая предупреждает таксистов: нужно регистрироваться и устанавливать РРО во избежание "негативных последствий в будущем".

Таксистов после 24 февраля 2022 вообще никто не трогал. Был мораторий на налоговые проверки. Но осенью прошлого года его упразднили. Плюс ужесточили требования по кассовым аппаратам для всего бизнеса, в том числе и для таксистов.

Сейчас кассовые аппараты вообще в зоне особенного внимания налоговиков. По данным Опендатабот, за неполный 2023 год налоговая служба выписала нарушителям штрафов на 1,65 млрд гривен, что втрое превышает показатели за 2021 год и почти в десять раз — за 2022 год.

"Требование по фискализации рынка такси касается всех, кто на нем работает. Эта отрасль не является приоритетной в контексте осуществления налогового контроля. Но это не освобождает от обязанности установления РРО. Поэтому призываю всех субъектов хозяйствования не избегать выполнения этой обязанности", — сказал "Бизнес-Телеграфу" глава профильного налогового комитета Совета Даниил Гетманцев.

Но ведь любой из улицы не может просто взять и установить кассовый аппарат. Для этого нужно иметь регистрацию в качестве предпринимателя, "бизнесовый" банковский счет, состоять на учете в налоговой и т.п. Так что простой вопрос — есть ли в вашем такси кассовый аппарат — влечет кучу дополнительных. Или зарегистрирован водитель как ФЛП, имеет ли он лицензию на право работать в такси?

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А у большинства таксистов всего этого нет. Как отметили в главном управлении ГНС в Киевской области со ссылкой на данные Украинской таксомоторной ассоциации, в стране насчитывается около 220 000 таксистов. И подавляющее число из них неофициально заняты и не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. А это статья 164 Админкодекса, предусматривающая штраф от тысячи до 5 000 необлагаемых налогом минимумов (17-85 000 гривен) с конфискацией средств производства (в случае с таксистами — автомобиля). Плюс еще 1700-3400 гривен штрафа за отсутствие кассового аппарата.

То есть любая поездка для большинства таксистов может оказаться "золотой". Так что теперь — рынок такси остановится?

Такси остановится или подорожает?

Налоговые рейды пока не сильно ударили по рынку такси. "Количество машин такси не уменьшилось, все работают, проверки, хоть и идут, но не слишком массово. Да это и понятно — очень трудно поймать с поличным более 200 тысяч таксистов", — говорит глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. Но, по его мнению, налоговые проверки какие-то "странные".

"Непонятно, почему взялись за водителей, а не за диспетчерские службы. Ведь их проверить значительно легче, у них есть база водителей, работающих на них, все данные об авто. В законе о транспорте четко прописано, что диспетчерские службы могут сотрудничать только с легальными таксистами — зарегистрированными как предприниматели или являющимися наемным персоналом, имеющими лицензию. Но не указана ответственность за нарушение этой нормы, что позволяет посредникам набирать в такси кого-либо", — говорит Антонюк.

Диспетчерские службы — это посредники, которые принимают заказы от пассажиров и передают их водителям, зарегистрированным в их базах. За передачу заказов они получают комиссию (в среднем 25% стоимости поездки). По такой схеме в Украине работает большинство служб такси, включая лидеров рынка: Uklon, Bolt, Uber.

И это очень не нравится классическим службам такси с собственными автопарками и штатом наемных водителей, и как следствие — более высокими тарифами. Как говорит Антонюк (он является соучредителем такой классической службы — "Элит такси"), профильная ассоциация уже давно предлагала навести порядок на рынке и заставить "диспетчеров" платить налоги и быть налоговыми агентами для таксистов, которым они перечисляют деньги за заказ. Такая норма была в одном из проектов закона о рынке такси. Но до его рассмотрения дело так и не дошло. Как считают некоторые перевозчики — из-за сильного лобби "диспетчеров".

То есть нынешняя "зачистка" таксистов может свидетельствовать о новой волне борьбы за передел рынка, емкость которого Антонюк оценивает примерно в 30-40 млрд гривен в год.

Но Антонюк возмущается, что под проверками ударили по таксистам, да еще и в разгар войны. "Для водителя работа в такси, возможно, единственная возможность хоть что-то заработать. Считаем, что значат требования налоговиков. Кассовый аппарат — 300 долларов плюс ежемесячное обслуживание. Программное обеспечение, которое предлагает налоговая в качестве бесплатного РРО, работает очень плохо, поэтому придется тратиться. Но это только начало. Не все водители смогут разобраться в тонкостях работы кассовых аппаратов, а ошибки в выдаче чеков — это штраф на 50% от суммы чека. Это что, бухгалтера нанимать?", — удивляется Антонюк. Именно требование по РРО, по его словам, пугает таксистов больше всего. Регистрация в кости ФЛП не так обременительна, хотя и на нее согласятся далеко не все. Особенно если такси – не основная работа, а дышит дополнительный заработок.

Поэтому желающих таксовать может уменьшиться. Их уже и так стало меньше, из-за мобилизации, — говорит Антонюк.

Таксист из Киева Максим, с которым пообщался "Бизнес-Телеграф", говорит, что с новыми рисками тарифы на перевозку должны вырасти хотя бы на 10-20%. Тарифы устанавливают не таксисты, а диспетчерские службы (точнее, программное обеспечение, реагирующее на реальный спрос и соответственно корректирующее стоимость перевозки). Но если количество автомобилей такси уменьшится, то тарифы действительно могут возрасти, потому что спрос будет превышать предложение.

Что обо всем этом думают великие "диспетчеры" — Bolt, Uklon, Uber? "Бизнес-Телеграф" обратился к ним с просьбой прокомментировать ситуацию, но официальных ответов пока не получил ни от одной из компаний.

Неофициально в Bolt заверили, что для регистрации в базе службы и начала сотрудничества водителю достаточно предоставить документы на авто (техпаспорт), водительские права, контактные данные и номер банковской карты для зачисления выплат за выполненные заказы.

Регистрация ФЛП и наличие кассового аппарата не требуется, — сказали "Бизнес-Телеграфу" в службе технической поддержки Bolt. "Это не служба такси, а сервис поиска попутчиков, поэтому регистрация в качестве физлица-предпринимателя не нужна", — пояснили в Bolt.

И, похоже, налоговики так не считают. И потому водителям придется самостоятельно доказывать, что они не таксисты, а просто подвозят попутчиков.